〈台北都會〉大巨蛋第三次變更補件 北市府：未收到
林洲民籲考慮容留減量方案
〔記者何世昌／台北報導〕距離北市府要求的九月八日「改善大限」僅剩十天。遠雄公司八月廿四日稱已提交第三次建築執照變更內容補充掛件，並公開呼籲市府勿再刁難退件。但時隔一週，北市都發局長林洲民表示，遲至昨日仍未收到補件；林也說，按時間推算，遠雄必定趕不上改善大限，因此呼籲遠雄重新考慮市府的「容留減量方案」，否則大巨蛋只剩解約一途。
台北市政府去年五月廿日以大巨蛋多達七十九處未按圖施工為由，勒令停工。歷時一年，台北市長柯文哲五月廿四日在市議會公開下達最後通牒，若遠雄想繼續蓋大巨蛋，必須在三個月內按照北市府「七項公安標準」修正；據此，北市府於七月八日發文遠雄，要求限期九月八日完成改善。
為了限期改善，遠雄公司於八月廿四日大動作召開記者會指出，當天下午將赴北市府提交第三次建築執照變更內容補充掛件，希望北市府不要再以於法無據的七項公安基準阻礙都審、環評、性能審查等作業，「並非遠雄不作為，而是北市府刻意刁難」。
但都發局長林洲民昨表示，自八月廿四日起，每天下午五時，他都會詢問同仁，遠雄補件送來了沒？但遲至昨日都沒有收到補件。
遠雄：協審建築師未上呈
遠雄發言人楊舜欽回應，記者會當天確有將補充掛件送到北市府，由北市建築師公會的協審建築師收件；但因卡在「七項公安標準」，協審建築師認為遠雄的資料未齊，沒向上呈給都發局，並直指這就是「刁難」。楊舜欽表示，北市府一再刁難，遠雄永遠無法完成補件，預料九月八日市府會主張片面解約；屆時遠雄定會爭取協商、協調、仲裁程序，甚至假處分程序，並強調都「準備好了！」
對此，林洲民表示，如果遠雄真的、真的很想要繼續蓋，那就考慮考慮北市府提出的大巨蛋減量方案。只要遠雄願意接受，雙方還有談和的機會。
北市副市長林欽榮七月十九日提出四項大巨蛋減量方案：第一，全園區容留總人數需由十四萬人減到九萬人以下；第二，地面層建物，包括商場、影城、辦公室、旅館以及大巨蛋的一樓，需全部移除外牆，淨空作為半戶外避難空間；第三，大型開口廣場需進行修改，作為救災跟逃生動線需要；第四，依據消防法規，容留全線寬度八公尺以上的消防救災及救護通道。
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標題：〈台北都會〉大巨蛋第三次變更補件 北市府：未收到
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