〈台北都會〉蚊子館多 市府：民眾不知可租借

2016-08-30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前出席活動時表示，列管的蚊子館都會逐案處理。文化局長謝佩霓昨在「臺北市藝文場館場地租借平台」記者會上坦言，有些場館因為具有文資身分，民眾的確不知道原來可以租借。據了解，目前已加入平台的卅七個藝文場館中，實際完成建置或仍有空檔期可租借的場館所共廿三個，其中包括玫瑰古蹟蔡瑞月舞蹈社、芝山綠園、紀州庵文學森林、國際藝術村、西本願寺、表演三十六房、琴道館、二二八紀念館、李國鼎故居、錢穆故居、台北偶戲館、撫台街洋樓等，都屬於民眾較為陌生的可租借場館，佔了超過五成。

鮮為民眾知道或較少民眾租借的場館類型，大致以故居、用途特殊或是地點偏遠等三種居多。例如位在東吳大學裡的錢穆故居，許多民眾以為只能參觀，但其實若有使用需求，也可提出申請。而齊東街上的台北琴道館，由文化局委託社團法人中華古琴學會經營，雖主要用作推廣古琴，一般民眾只要提出申請，通過場館管理單位審核，也可借用。坐落在文山區的表演三十六房，因地點偏遠，加上空間設計也較為特殊，例如挑高九米的三十六房頂小劇場，以藝文團體借用進行展演居多。

還有一種類型則是隱藏版場地，像是中山堂裡的台北書院。文化局解釋，一般民眾較為熟悉的租借場地為光復廳和中正廳，卻沒想到原來連台北書院都可租借，另外如水源劇場，即使不是表演團體，只要有排練需求，也可租借。

透過「臺北市藝文場館場地租借平台」租借場館，收費和使用規範依各場館規定為主，租借費用大約落在每個時段兩千元到一萬五千元之間，視場地大小、場館設施等而定。以市定古蹟西本願寺樹心會館為例，分成面積約七十六坪的Ａ區，和面積約十五坪的Ｂ區兩場地，同時租借兩個場地一天收費七千元，單租Ａ區或Ｂ區場地一天則分別為六千元和兩千元。