〈台北都會〉漁產畜產花卉 藍議員：早就綠化

2016-08-30

〔記者何世昌、梁珮綺／台北報導〕昨日傳出農委會、北市府將攜手扳倒農產運銷公司總經理韓國瑜，外界解讀，這是四大公司「綠化」的序曲。但台北市議員陳重文指出，「四大公司早就綠化了！」漁產公司董事長黃俊誠、花卉公司執行副董呂瀅瀅、畜產公司董事長郭萬清都是綠營支持者。

陳重文說，現任的畜產公司董事長郭萬清同時也是「士林區農會理事長」，其毫無畜產背景及專業；台北市長選舉期間曾幫柯文哲助選，擔任董事長明顯是政治酬庸。郭萬清除了與柯親近，也是民進黨支持者。去年九月總統選舉期間，民進黨舉行座談會，安排蔡英文與北市各區農會代表互動，但現場氣氛冷清，僅郭萬清與蔡互動撐場。

畜產公司董事長郭萬清表示，早在出任董事長以前，曾擔任逾六年的常務董事，對公司也瞭若指掌；他自認，市長柯文哲是考量專業，才請他出任董事長，絕無政治酬庸情事，但「議員都有自己的看法，沒辦法評論。」

針對花卉公司，陳重文則表示，董事長、總經理都是虛位，實則由執行副董呂瀅瀅掌權。呂瀅瀅過去是民進黨市議員，但競選連任落敗，柯文哲上任後擔任花卉公司副董事長。

對此呂瀅瀅回應，自己很認真做事，一年內拿下ISO9001、ISO14000兩個認證是最佳證明。針對「酬庸說」，她反譏，議員會這樣想，「代表國民黨過去把這個位子當作酬庸。」

至於花卉公司現況，呂瀅瀅透露，兩名農委會官股董事將於今年八月底退休，但農委會已擇定農委會國際處及農糧署的代表出任，九月一日將無縫接軌。她表示，兩名代表都具有相關專業，因此並不涉及「綠化」問題。

另外，漁產公司高層透露，漁產公司內部雖無明顯勢力，但改朝換代後，略有人事異動，綠化是正常的過程。