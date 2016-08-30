〈台北都會〉板橋房屋交易量 減少近四成三
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市地政局統計今年上半年買賣移轉建物棟數，比去年同期減少近二十五％，其中板橋區減少四十二．九％，其他行政區也減少兩成至三成不等。業界分析，經濟不景氣加上房地合一稅制上路的政策影響，買氣大幅下滑。
據統計，新北市一○五年一至六月建物買賣移轉總計一萬七千七百九十棟，比去年同期的兩萬三千五百五十三棟，減少五千七百多棟、二十四．四％。以往交易熱絡的十個行政區，以板橋區下滑幅度最高，從去年兩千六百七十五棟，減至一千五百二十八棟，減幅達四十二．九％，其次為汐止區及新莊區，分別減少三十六．七％及三十一．四％。
另外，近年新建案量較大的五股、淡水及林口區，呈現下滑趨勢，減幅分別達五十七．八％、二十．八％及一．五％。
地政局地價科長歐彥熙指出，今年上半年房市交易量約比去年同期下滑，原因包括土地公告現值調漲、房地合一稅制上路，增加買賣或投資成本，民眾態度趨於保守。
業界分析 景氣和稅制影響買氣
新北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長張世芳分析，景氣不佳導致房市買氣萎縮，受房地合一稅制影響，投資人態度觀望；但重點不在售價，即使原價打七折、八折，民眾還是買不起，這是經濟面的問題，若稅制不改革，情況恐持續惡化。
浮洲合宜宅交屋 也影響板橋均價
此外，從實價登錄系統觀察，今年一至五月和去年同期比較，價格持平，樹林區約落在每坪二十五萬元上下，永和區從每坪四十五至四十九萬元，掉到四十一至四十四萬元，土城區也從三字頭降到二字頭；其中一○五年四月板橋區均價從前月每坪三十八．四萬元驟降至二十七．一萬元，推測和浮洲合宜住宅交屋、單價低有關。
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