〈台北都會〉北大特區發展快速 三小學都滿額
〔記者張安蕎／新北報導〕昨天開學日，新北市有三十八間學校新生不到十人，校方想盡辦法招生，但三峽北大特區的三所小學都爆滿，成為另一種招生難題。
北大國小首招就爆滿 分擔龍埔國小壓力
涵蓋三峽與樹林的「北大特區」設籍人口逾四萬人，加上當地新建案持續推動，為紓解當地學生就學需求，市府先後成立桃子腳國中小、龍埔國小，每年家長們搶破頭爭取入學，今年成立的北大國小首度招生就額滿，雖暫解決龍埔國小的爆滿現象，但仍有約三十五名學生無法在地就讀桃子腳國小。
教育局副局長黃靜怡表示，北大國小還有第二期工程，完工後班級數達三十八班，若學齡人口數持續成長，教育局將於麥子園地區的文教用地新建校舍。
桃子腳國小就在家門前 35生進不去
桃子腳、龍埔兩所學校自九十七年及一百年創校以來，一直呈現額滿狀況，學童依照學區設籍的先後順序入學，曾有多達兩百位新生進不了龍埔校門，只能轉介到較遠學校就學；也有家長抱怨，桃子腳國小就在家門前，學童卻無法就讀，反而要越區開車十多分鐘到柑園國小念書，很不合理。
今年首度招生的北大國小，針對原本龍埔國小的學區招生，新生約一百七十二人，龍埔國小則剛好招滿九個班、約三百人，成功分擔了過往的爆滿壓力，桃子腳國小則招收八個班、約二百七十二人，但仍有約三十五名的超額人數。另外，北大安置住宅完工在即，加上北大特區面積超過六千坪的建地，未來人口數恐迅速突破六萬大關，埋下就學隱憂。
在地國中不足 桃子腳學童也難直升
桃子腳國中小校長李惠銘說，特區內三所小學共二十多班，只有桃子腳國中及北大高中國中部共十一班的額度，等於只有不到一半的小學生，可以順利就讀在地國中，就連桃子腳國小畢業的學生，都沒有辦法直升國中部。
黃靜怡表示，三峽區整體教育資源而言，總人口近六年來呈遞增趨勢，但學齡人口則逐年遞減，推估一一八年之前，暫無新設校需求，而國中學區是以周邊一千五百公尺計算，因此北大特區的小學生，國中選擇包含三峽國中、柑園國中等校，總數足以因應小學畢業班的就讀需求。
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