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〈北部〉1斤最高180元 文旦減產價漲3成

2016-08-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年全台文旦柚因為寒害，南部文旦減產嚴重，讓花蓮文旦價格水漲船高，最高檔的有機鶴岡文旦，價格甚至高達一斤一百八十元！

擔心宵小覬覦偷柚子，花蓮鳳林警分局昨啟動護柚專案勤務，搭配瑞穗、鶴岡、紅葉等派出所組合警力，自即日起至九月十四日的凌晨零時至四時加派警力深夜巡邏。分局長楊峰明說，農民如發現可疑人車可隨時向警方報案！

今年全台文旦減產，瑞穗文旦也不例外，瑞穗鄉農會統計，寒害導致著果率降低，導致整個產區面積八百公頃減產約三成；產地批發價格也從往年一台斤十六元到二十元，今年漲到三、四十元，漲幅超過三成！

因夏季炎熱適合柚子生長，甜度至少都有十一度以上，因此農民今年提早於本月廿五日起進入採收期，比節氣白露提早五天。瑞穗鄉農會推廣部主任甘賢璋說，目前文旦產地已採收一半。

他說，由於鶴岡文旦好吃出名，吸引年輕人返鄉務農，自創品牌的比例約有三成，通路透過網路及宅配訂購，不受制於盤商，也因此價格為批發價二到三倍，一台斤平均六十元起跳。他估算，如以一箱十台斤的文旦禮盒計算，平均一箱六百元、中高檔九百元以上。

而目前喊到最高價的文旦每台斤售價達一百八十元，是瑞穗鄉林姓青農栽培的有機文旦，不但土壤有通過化驗，還逐一體檢植株生長情形再個別施肥，因此文旦柚品質特別好，以十台斤一箱約十二至十四顆柚子計算，平均一顆柚子要價一百三十元！

今年因南部缺貨，許多盤商蜂擁到花蓮瑞穗鄉搶貨，有柚農透露「很多麻豆文旦、斗六文旦盤商都來了」，只是盤商這次學乖了，為避免「麻豆文旦箱裝瑞穗文旦」負面傳聞，部份改以麻布袋、塑膠籃貨運，至西部再行裝箱。

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  • 瑞穗鄉全鄉文旦面積800公頃，主要產地鶴岡文旦，本月25日開始採收，目前已經採一半，集貨場滿滿都是柚子，等待分級包裝出售。（記者花孟璟攝）

    瑞穗鄉全鄉文旦面積800公頃，主要產地鶴岡文旦，本月25日開始採收，目前已經採一半，集貨場滿滿都是柚子，等待分級包裝出售。（記者花孟璟攝）

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