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〈北部〉53國小新生個位數 2校僅1人

2016-08-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「讓我們像歡迎家人一樣，熱烈唱歌歡迎新生好嗎」！花蓮海岸線最南端的靜浦國小昨喜迎開學日，學長姐跳舞迎接一年級新生鍾士鑫加入！導師袁琴雪說，班上只有一人，擔心他學習上比較無聊，因此「老師也要變成學生的學習夥伴」！

一百零五學年度新學期昨天開學日，花蓮縣一百零一所國民小學中，包括豐濱鄉靜浦國小、鳳林鎮北林國小都只有一名新生；而縣內更有多達五十三所國小新生「十個指頭數得出來」，都是個位數，且花蓮縣國小一年級新生總數二千零六人，比去年小一新生少二百人。

教育處︰今年度暫無裁併計畫

少子化讓國小學校規模縮水，縣府教育處統計，縣內七十六所國小全校只有六班，等於一個年級一班，比例達七成五，全縣國小生人數一萬三千六百九十六人，比去年的一萬四千三百九十九人少七百零三人。不過，教育處表示，今年度暫時並無裁併學校計畫。

靜浦國小新生一對一教學

偏鄉學校學生人數特別少、每班學生僅個位數，對孩子學習團體生活多少有影響。以靜浦國小來說，全校十九個人「每個班都不超過五人」，小一新生鍾士鑫昨天開學第一堂課國語課，老師還一對一教學、替他翻課本，而班上只有一個人，註定他是「永遠的第一名」！

靜浦國小校長李楊元說，目前偏鄉學校已經人少到不能再少了，可預見的未來可能是人數自然萎縮，學校消失，但每年人數多少還有波動，比如目前學校附設幼兒園的大班就有三個小朋友，明年會上小一。他說，學校人數少，他並不會強求「要拉到多少學生」，學校的經營就是盡全力把資源、教師都放在孩子身上、照顧好教學品質。

他說，目前除了國、英、數及母語外，其餘課程都是分成低、中、高年段混齡上課，去年社會、自然科也加入混齡編班，小朋友和老師反應都不錯。

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  • 花蓮靜浦國小唯一新生的開學第一天，老師一對一教學、還替他翻課本。 （記者花孟璟攝）

    花蓮靜浦國小唯一新生的開學第一天，老師一對一教學、還替他翻課本。 （記者花孟璟攝）

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