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〈北部〉礁溪櫻花陵園馬拉松 9.1起報名

2016-08-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕礁溪鄉公所將於十二月三日舉辦「二○一六礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」，九月一日開放上網報名，鄉公所表示，每年礁溪溫泉季都以「櫻花陵園馬拉松嘉年華」揭開序幕，希望結合運動與觀光，為礁溪營造健康、休閒和養生氛圍。

鄉長林錫忠表示，櫻花陵園馬拉松邁入第五屆，與一般馬拉松不同的是，希望民眾來礁溪跑跑步，促進身心健康，也可以泡個溫泉，與家人同賞櫻花陵園自然美景。

3組賽事逾3千名額

林錫忠說，櫻花陵園馬拉松每年開放三千多個報名名額，來跑步民眾多會攜家帶眷，能帶來近萬人次的遊客，對於帶動礁溪觀光發展非常有效益。

「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」共有全馬、半馬及健康組三個賽事，全馬四十二公里，有一千兩百個名額，半馬二十三公里，一千五百個名額，健康組七公里，八百個名額，報名至九月三十日止。

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