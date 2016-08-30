〈北部〉沒海巡護漁沒萬里蟹 黃國昌打氣

2016-08-30

〔記者俞肇福／基隆報導〕「沒有海巡護漁，就沒有萬里蟹」！

立委黃國昌昨天與中華漁業漁船協會理事長吳兩成，到海巡署北機隊，為護漁出航的謀星艦弟兄加油打氣；黃國昌表示，漁民說「沒有海巡護漁，就沒有萬里蟹」，他也會在立法院支持海巡預算。

吳兩成表示，目前萬里、金山地區漁民已出發前往西北漁場捕魚，如果沒有海巡弟兄前往護漁，中國大陸鐵殼船拖網一下去，漁民捕蟹籠具都完蛋，漁民看到海巡弟兄出現，就能安心作業。

黃國昌昨在海巡署副署長龔光宇的陪同下，登上即將出海護漁的謀星艦，對於海巡護漁績效大表肯定；艦長高根台表示，通常海巡署船艦驅離中國漁船前，都會先廣播，如果不離開才會用水柱驅離。海巡署國會組組長黃世賢向立委黃國昌爭取預算的支持，黃國昌表示，不能只要求海巡弟兄護漁，卻不給後勤支持，除了油料支持外，相關設備預算只要有護漁需求，他也會支持到底。