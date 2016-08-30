〈北部〉社造參與式預算 大沙灣地區首改造

2016-08-30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市文化局推動社區營造採取參與式預算，中正區雀屏中選，首推歷史文化豐厚的大沙灣地區，透過社造平台推廣，讓社區民眾提案，公投決定社造內容，讓社造內容符合民眾需求。

開放公民提案 參與預算執行

參與式預算在雙北市陸續推動，就是開放公民提案參與公部門預算執行，讓預算分配執行更加透明，但基隆市目前還沒有相關案例。

文化部補助社區營造與村落文化發展經費，今年度六百五十四萬餘元、明年七百三十七萬餘元，市議會昨天審查這項墊付款案時，市議員呂美玲、張芳麗、鄭林清良及連恩典等多位議員，認為基隆市社造相當多元、百花齊放，建議市府多聽聽在地聲音、發展特色。

文化局長彭俊亨表示，去年底推動公民論壇，市府一級主管直接與民眾對談市政，鼓勵公民參與市政提案，為參與式預算奠下基礎，今年中正區公所社造案將舉辦參與式預算，明年中山區也要加入，由公民主動提案、凝聚共識，使社造內容更多元、豐富，也符合民眾的需求。

中正區區長李吉清說，大沙灣地區有要塞司令部、石圍遺構、清法戰爭紀念園區等多處古蹟、歷史建築，歷史文化豐厚，因此被選為基隆市第一個參與式預算案例，將分兩年執行，包括種籽教師培訓、社區居民提案，並經公民投票決定社造內容。