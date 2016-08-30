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〈北部〉小一大減19班 太平國小新生掛零

2016-08-30

〔記者俞肇福／基隆報導〕昨天是國中、國小開學日，受到少子化衝擊影響，今年基隆市國小減少十九班，其中八所國小，新生人數在十人以下，其中位在虎仔山上的太平國小，今年新生人數首度掛零。

根據基隆市教育局統計，去年全市四十二所國小共七百零九班，今年則是六百九十班，減少十九班。

面對少子化帶來的減班問題，教育處長陳素芬表示，短期內，依照實驗三法，市府已經通過公辦民營的瑪陵國小，以及公辦公營實驗學校的八堵國小，發展學校特色招生；另外，辦理特色課程研習工作坊，希望協助各校結合在地特色，發展學校特色課程，增加吸引力。

太平︰會做對學生最好方案

今年新生掛蛋的太平國小，校長陳建文表示，全校學生人數剩下廿二人，除了一年級沒新生外，三年級唯一學生也已轉學，所以也是「零」；至於學校未來是裁撤或轉型，陳建文表示，學校任何行動，一定會做出對太平孩子最好的方案。

林右昌到碇內國小 迎接新生

昨天開學日，各國小紛紛舉辦迎新生活動，市長林右昌一早到碇內國小迎接新生和家長，陪伴小新鮮人走過品德門、勵志門及聰明門，祝福小朋友找到自己努力目標；林右昌說，希望小朋友都認真上課，乖乖聽老師的話，發展自己的興趣，找出自己目標，成為一個有品德的現代公民。

林右昌贈送新生一人一盒彩色筆禮盒與繪本，勉勵新生培養閱讀習慣、提昇品格，還寫了「致家長的一封信」，讓家長們了解基隆教育的發展成果以及未來的發展方向。

基隆市各國小昨天紛紛辦理迎新活動，闖關抓寶活動最受歡迎，學校費盡心思請人準備皮卡丘，找人扮演，小朋友結束闖關後，都忙著找皮卡丘照相，家長則是負責幫忙拍照記錄，結束小朋友人生第一個開學日。

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  • 基隆市長林右昌（中）昨天在教育處長陳素芬（右二）陪同下，到碇內國小參加迎新。（記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌（中）昨天在教育處長陳素芬（右二）陪同下，到碇內國小參加迎新。（記者俞肇福攝）

  • 位於虎仔山的基隆太平國小，今年新生掛蛋，全校學生數只剩下22人。（記者俞肇福攝）

    位於虎仔山的基隆太平國小，今年新生掛蛋，全校學生數只剩下22人。（記者俞肇福攝）

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