〈北部〉苗縣傑出演藝團隊展演 8場次邀客
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣傑出演藝團隊年度成果演出，九月十七日至十月三十日在縣府文化觀光局中正堂、苗北藝文中心演藝廳、通霄鎮綜合活動中心展演廳、國立苑裡高中演藝廳及客家大院共演出八場次；其中七場採索票入場、一場自由入場。
縣長徐耀昌昨天與文觀局副局長呂岸霖、各團隊團長等人召開記者會，在聯合民族管弦樂團悠揚的樂聲中，啟動傑出演藝團隊成果展演系列活動。
徐耀昌指出，今年傑出演藝團隊表演包括舞蹈、歌曲、客家戲曲、客家傳統北管八音等，歡迎鄉親體驗，縣府亦將持續推廣在地藝術文化。
相關展演資訊為，苗栗縣合唱團九月十七日晚上七點半於苗北藝文中心演藝廳演出，九月二日起至苗北藝文中心服務台索票。苗栗縣管樂團十月一日晚上七點半於通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出，九月十七日起至通霄鎮立圖書館服務台或文觀局服務台索票。
聯合民族管弦樂團十月八日晚上七點半分在國立苑裡高中演藝廳演出，九月二十四日起至苑裡鎮立圖書館服務台或文觀局服務台索票。郭芝苑室內合唱團十月十六日晚上七點半於通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出，十月一日起至通霄鎮立圖書館服務台或文觀局服務台索票。
新樂舞舞團十月二十二日晚上七點半於苗北藝文中心演藝廳演出，十月七日起至苗北藝文中心服務台索票。苗栗陳家班北管八音團十月二十三日晚上七點半於文觀局中正堂演出，十月八日起至文觀局服務台索票。
姍姍舞藝坊十月二十九日下午四點在客家大院演出，採自由入場。金滿圓戲劇團十月三十日晚上七點半於文觀局中正堂演出，十月十五日起至文觀局服務台索票。
相關訊息可上http://www.mlc.gov.tw及苗北藝文中心網站（http://www.nmac.com.tw）查詢。
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標題：〈北部〉苗縣傑出演藝團隊展演 8場次邀客
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