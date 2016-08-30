〈北部〉建臺國中新生 6對雙胞胎

2016-08-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕昨天開學日，私立建臺高中國中部七年級新生，有多達六對雙胞胎兄弟姊妹。校方表示，以前同一年頂多三、四對，對於今年有多達六對雙胞胎就讀，感到十分驚喜，老師們也已經在討論如何給予這些學生最適當的輔導，幫助他們適性學習。

校方表示，學校於開學前辦理「小六學習探索活動」，原本登記要就讀建臺的雙（多）胞胎學生有十對之多，其中還有一對三胞胎，讓老師們感到驚訝，也十分期待。

校方表示，或許因為私立國中學雜費負擔較大，最後註冊入學的只有六對，他們的父母多半是教師或公務員。

校方說，這六對雙胞胎為謝舜為、謝舜量兄弟，陳正浩、陳正邦兄弟，溫紫涵、溫紫婷姊妹，張郢軒、張郢智兄弟，張祐瑜、張祐瑄姊妹，及劉筱文、劉宇軒姊弟，只有劉筱文、劉宇軒同班，因不同性別，老師、同學應不會搞混。