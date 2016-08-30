〈北部〉苗縣學生午餐不滿意 可要求次月換廠商

2016-08-30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕昨天是高中、國中小學開學日，也是國中小午餐改由家長付費的實施首日，學生們對菜色感到滿意。縣府教育處指出，為提升午餐競爭機制，開放學校多元性供餐，增加學校午餐外訂餐盒及外訂團膳等供應方式，廠商提供的午餐若學生及家長不滿意，學生可要求於次月或下學期更換廠商，或自行帶便當。

縣府因財源困窘，學生營養午餐從免費到家長自付二十元，到昨天起改由家長全額負擔；但就讀於縣公立國中小學中、低收入戶、家庭突遭變故及家庭經濟狀況不佳等符合補助標準的弱勢學生，仍享有午餐費全額補助，教育處也要求各校導師主動關懷，發掘需要補助的弱勢學生，讓他們受到更好的照顧。

昨天開學日，各校緊盯菜色，下午二點前將菜色上傳「校園食材登錄平台」。為中央廚房之一的苗栗市啟文國小指出，校方將嚴格監督廠商，務必做好衛生第一、食材新鮮，且須兼顧營養等。

教育處指出，即日起將結合衛生局及農業處等單位組成午餐聯合查核小組，採定期及不定期方式的到各校及午餐團膳廠商、食材供應商加強稽查及監督，盡力把學校午餐做到更好。

此外，縣府已訂定午餐標準作業程序及相關參考範本供學校運用，要求各校依ＳＯＰ作業，減少食品安全疑慮，同時請學校結合家長力量，督導午餐供應品質，增加廠商退場機制。