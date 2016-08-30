〈北部〉台中97路公車延駛苑裡 通樂

2016-08-30

〔記者蔡政珉／苑裡報導〕台中市九十七路公車在苑裡鎮設站，昨天上午七點二十分正式啟動第一班車，由台中市長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌和苑裡鎮長杜文卿等人一起為「台中市公車苑裡總站」揭牌，未來每天台中、苑裡間，將有超過三千人的往來學生及民眾受惠。

每天48班次 3千通勤族受惠

林佳龍表示，公車從台中延駛至苑裡是杜文卿首先倡議，他覺得不錯因此同意，畢竟台中市就有不少學生至苑裡鎮就學。林佳龍說，有賴徐耀昌不分黨派大力支持，在中彰投苗治理平台提出。

林佳龍、徐耀昌都表示，區域聯合治理也得到總統蔡英文的支持，中部更被蔡英文視為典範。林佳龍期許，中部跨區域的治理平台能成功，全台的跨區域平台也能成功。

苑裡至台中或台中至苑裡讀書、就業甚至購物、就醫的民眾往來頻繁。林佳龍說，苗栗縣爭取到中央三億多補助舊山線鐵路建設，期待台中市的山線火車也能互通，且同時有山線、海線鐵路通過的縣市只有台中市、苗栗縣，希望能夠攜手共榮。

苑裡鎮公所指出，除了學生搭乘九十七路公車通勤，也應有不少上班族受惠，每天從早上六點至晚上九點通車，雙向各二十四班次，共四十八班次，尖峰時間約二十、三十至四十分鐘一班車，離峰時間一小時一班，公車站則從台中市銅安厝新設新復橋、龍德家商、房裡、客庄、苑裡站、國立苑裡高中等站。

徐耀昌也向林佳龍爭取，卓蘭鎮、三義鄉與台中市互動也相當頻繁，形成另一個生活圈，希望也能增加彼此互動，讓生活圈更便利。