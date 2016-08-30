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〈北部〉89歲照顧百歲 10年好姊妹

2016-08-30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕她們沒有血緣關係，卻情比姊妹深！新竹市八十九歲阿嬤俞梅卿照顧百歲人瑞陳玉英長達十年，近年更與她同住、全天陪伴。新竹市長林智堅盛讚這印證了「台灣最美麗的風景，是人」。

林智堅說，俞梅卿與陳玉英結識近半世紀，兩人的丈夫當年是交情甚好的同事。俞梅卿懷著大兒子時，陳玉英和她約定要當小孩的乾媽，因而結下這段情誼。

天氣好的時候，俞梅卿會推著陳玉英到社區公園曬曬太陽、透透氣，兩人相互作伴，感動許多社區居民，成為佳話。

俞梅卿的晚輩也把陳玉英當成自家長輩一般關心、照顧，讓陳玉英感受像親人的陪伴。市府表揚俞梅卿的善行，希望更多市民投入關懷長輩的行列。林智堅說，市府推廣日間托老，去年成為全國第一個在各個行政區皆有一間「日間托老服務中心」的縣市，更針對失能長者提供居家、送餐服務。

市府社會處表示，目前透過專人協助陳玉英家事服務及提供營養健康餐點，她的家中也安裝獨居老人緊急救援系統 ，並有志工定期拜訪陳玉英，陪她聊天。

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  • 89歲阿嬤俞梅卿（右）照顧百歲人瑞陳玉英（左）長達10年，感情深如親姊妹。（記者蔡彰盛攝）

    89歲阿嬤俞梅卿（右）照顧百歲人瑞陳玉英（左）長達10年，感情深如親姊妹。（記者蔡彰盛攝）

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