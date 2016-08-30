〈北部〉瑞峰國小唯一新生 獨享好禮
2016-08-30
〔記者蔡孟尚、洪美秀、廖雪茹／綜合報導〕昨天國中、小開學，新竹縣竹東鎮偏遠地區的瑞峰國小，今年只有一名新生陳鑫入學，受到全校師生熱烈歡迎，獨享故事書、文具等贈品。由於校方採混齡教學，未來學長、學姊都會是他的同學。
瑞峰國小校長張銀瓶說，陳鑫的學籍原本在五峰鄉，因母親是學校附設幼兒園的員工，所以一起出門，媽媽上班、他上學，對學校很有安全感、親切感。
新竹市長林智堅昨天到舊社國小陪伴「小一新鮮人」展開小學生活的第一天，也帶來送給各校新生的開學見面禮｜運動新生袋，內有活力跳繩和健康小方巾。他化身孩子王，教小朋友如何跳繩，鼓勵他們多運動，培養健康體魄，挑戰任何困難。
新竹縣長邱鏡淳昨天也前往安興國小和東興國中，關心兩所新學校的開學狀況。
其中東興國中因為新建校舍工程進度稍有延宕，校園仍是整片工地。一年級新生到校後，隨即由老師帶領打掃校門口、走廊、廁所等地，稍後在風雨操場舉行始業式，校方準備「希望樹」、竹蜻蜓，代表夢想起飛。
安興國小與附設幼兒園新生，昨天由校方安排通過聰明門、敲智慧鑼，並發給小朋友裝有文具的「安心見面禮」。
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