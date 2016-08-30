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〈北部〉小一英語課沒外師 竹市家長反彈

2016-08-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕小一英語課外師協同教學，在新竹市已實施十幾年，但新學年度開始，有家長發現只剩本國教師上課，認為是剝奪學生學習權益。

對此，市府教育處表示，英語外師並沒有離開教學工作，而是改以巡迴或「外師有約」方式進行英語情境和生活教學，減輕小一新生同時學習注音符號、鄉土語言及英文的壓力。

實施10多年突然改變 遭質疑

新竹市不少小一新生的家長質疑，過去已實施這麼久的制度突然改變，卻未事先與家長溝通，對小一新生很不公平。

有家長說，小一新生對任何科目都充滿好奇，英語課程有外師協同教學，不僅可提高學習興趣，也是新竹市英語教學的特色，片面取消外師，讓家長和孩子很失望，實在不妥。

教育處︰改下課時情境教學

市府教育處學管科長黃玉梅強調，外師並沒有離開教學工作，小一新生英語課程仍由本國及外籍教師共同討論，這是英語課程輔導團老師與外師共同討論數十次的結果。

主要是考量小一新生剛進小學，要同時學習注音符號、鄉土語言及英語，學習壓力大，還要適應學校各種新規定與同儕相處等，若加上適應外師，可能影響學習效果，才會討論改變外師教學方式。

黃玉梅說，小一新生英語課程仍有外師，但改以巡迴方式每週到不同教室教學或改用與「外師有約」方式，透過下課廿分鐘進行英語情境和生活教學，提高聽、說英語的興趣。

黃玉梅說，教學品質不變，也會追蹤檢討，讓小一新生快樂學英文，至於二到六年級學生的外師進班協同教學則照常，沒有變動。

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  • 新竹市實施十幾年的小一開始英語課外師協同教學，今年新學年度開始有所改變，外師將改以週間或巡堂方式進行，引發部分家長不滿及質疑。（記者洪美秀攝）

    新竹市實施十幾年的小一開始英語課外師協同教學，今年新學年度開始有所改變，外師將改以週間或巡堂方式進行，引發部分家長不滿及質疑。（記者洪美秀攝）

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