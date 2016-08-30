〈北部〉《鄭文燦批審計處》議員指干涉監督權 市府：表述意見

2016-08-30

〔記者邱奕統／桃園報導〕市長鄭文燦廿四日針對監察院審計部桃園審計處做出的市府總決算審核報告大表不滿，批評「雞蛋裡挑骨頭」等；市議會昨天聯席審查時，多位國民黨籍市議員砲轟鄭文燦不尊重國家的監督制度，市議員舒翠玲質疑「現在是帝制嗎？」市府回應說，行政部門有必要合理說明政策立場、預算效率與施政成果，這不是帝制，而是民主政治責任。

舒翠玲說，審計權是監察權之一，主要監督政府預算執行，財務收支與決算等，審計人員依法獨立行使職權，不應受到干涉，鄭文燦公開要求各局處加強與審計處溝通，「是要溝通什麼？」她批評鄭文燦干涉監督權，質疑「現在是帝制嗎？」

舒翠玲詢問列席的各局處首長，認為審計報告有誤的舉手，結果無人舉手，她痛斥鄭文燦不虛心檢討，反而污衊審計人員。

市議員楊朝偉也說，審計人員由國家任用，自主性及專業性都應受到尊重，更何況鄭文燦在二○一四年市長選舉時，也曾引用審計報告批評當時的縣府，難道「壞的都是吳志揚，好的都是鄭文燦？」

市議員詹江村認為，在前縣長朱立倫、吳志揚時期，審計報告用詞更嚴苛，通篇都是責備，這次的報告以鼓勵代替責備，措詞已客氣許多；市議員劉茂群、謝彰文批評說，部分局處的預算執行率偏低，本來就該檢討，劉茂群指不少局處動支第二預備金，代表預算編列後遇到非常緊急需要的情況，但動支後的執行率仍偏低。

市府新聞處長張惇涵轉述鄭文燦的回應說，審計部門的職權當然充分尊重，但行政部門表述意見也是民主基石，市府有必要合理說明政策立場、預算效率與施政成果，他身為市長，必須為同仁的努力充分說明，並要求局處對審計決算報告提出相對意見，這不是帝制，而是民主政治責任。