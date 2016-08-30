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〈中部〉辱警議員未褫奪公權 檢方上訴

2016-08-30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣議員黃勝賢多次侮辱員警、妨害公務，經一審判決得易科罰金應執行徒刑1年，不得易科罰金應執行1年5月，雲林檢方以該判決量刑過輕且未宣告褫奪公權，明顯失當，提起上訴。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華昨指出，黃勝賢倚仗議員身分，多次對依法執行職務的警員以刻薄、污穢言詞侮辱，甚至動手毆打，言行囂張、目無法紀，嚴重損及公權力，且犯後態度惡劣，推諉卸責、毫無悔意；檢方依法起訴，並請求院方宣告褫奪公權。

但承審法官以黃勝賢行為未造成警員嚴重傷害，且僅國小畢業，所判徒刑已使其喪失縣議員資格，如再宣告褫奪公權，尚嫌過重；檢方以該判決不僅不足警惕被告，反助長其僥倖之心，嚴重打擊警察執法士氣、損害公權力威信，有違罪刑相當原則，且未能體現褫奪公權制度目的。

黃怡華說，黃勝賢於103年1月至104年3月多次侮辱公務員、妨害公務，雲林地院於今年7月29日判決黃犯侮辱公務員罪3次，各處徒刑4月、5月、5月，又犯妨害公務罪2次，各處8月、10月，檢方認量刑過輕且未宣告褫奪公權，有失當之處，提起上訴。

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