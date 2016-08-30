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〈中部〉自拍販毒過程 傳群組炫耀

2016-08-30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市林姓男子組織K他命販毒集團，自稱「金磚集團」，更囂張地自拍販毒過程，傳到朋友群組炫耀；但警方發現集團成員算數差，簡訊寫錯金額，令人發噱。嘉義縣警方上週到林嫌住處搜索，查獲K他命、現金約200萬元，將林嫌等11人依違反毒品危害防制條例移送法辦。

嘉縣刑大偵二隊調查，30歲林姓男子組織「金磚」集團，用暗語大量發送販毒簡訊給不特定對象打廣告，熟知管道者就與集團聯絡購毒；林嫌出入開百萬名車，還自拍販毒交易過程，將邊數鈔票、邊包裝毒品的畫面，傳送給友人炫耀。

警方查出，金磚集團的販毒暗語簡訊寫著「金磚商務酒店」，2小時1000元，3小時1500元，5小時卻變成3500元；消費時數增加，平均單價卻增高，毫無邏輯可言，販毒集團成員數學極差。

警方23日前往林嫌位於嘉市的販毒據點搜索，逮捕他及共犯女友羅女等嫌犯，查扣販賣剩下的K他命6包等；林嫌等人坦承賣K他命牟利，訊後被依法移送。

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  • 金磚集團成員還自拍包裝毒品和數錢影像。（記者林宜樟翻攝）

    金磚集團成員還自拍包裝毒品和數錢影像。（記者林宜樟翻攝）

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