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〈中部〉農場偷火雞 瞎掰抓精靈

2016-08-30

〔記者陳建志／台中報導〕瞎扯！台中市一位王姓民眾，在南屯農場飼養了8隻火雞，近日卻發現火雞接連短少，趕緊向警方報案。員警獲報調閱監視器，發現一名江姓男子鬼鬼祟祟進入農場，離開時機車腳踏墊上還疑似載了火雞；警方通知江男到案說明，沒想到江男卻瞎掰是玩寶可夢到這裡抓寶，因沒抓到才改抓田螺，但根據員警查訪，附近民眾都說這裡根本沒田螺，戳破江男謊言，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

台中市一位王姓民眾，在南屯區打造一座開心農場，平時除了種菜、種果樹，還在農場裡野放飼養8隻火雞；近日發現火雞短少，王男一開始以為火雞躲在暗處沒發現才算錯，直到後來發覺數量越來越少，全面清查才確認3隻火雞被偷走了，立即向警方報案。

第四分局南屯派出所警員王衍虎、楊士緯獲報調閱監視器，發現火雞不見的當晚，只有江姓男子（40歲）騎機車出入，在場逗留約10多分鐘離開的時候，機車腳踏墊上還疑似載了火雞，立即請他到警局說明。

沒想到，江男到警局後矢口否認，辯稱自己也是寶可夢遊戲迷，當晚是到附近抓精靈，但找了10多分鐘都沒抓到，才會改抓田螺，絕對沒有偷火雞。

不過，員警向住戶查證，附近民眾都說江男不是這裡的居民，最近卻經常騎機車進出，形跡可疑；尤其這裡根本沒有田螺可抓，當場打臉江男說法，訊後依竊盜罪嫌把江男函送法辦。

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  • 警方調閱監視器，發現當晚江男騎機車進出，江男卻瞎扯來抓寶。（記者陳建志翻攝）

    警方調閱監視器，發現當晚江男騎機車進出，江男卻瞎扯來抓寶。（記者陳建志翻攝）

  • 台中市民飼養的火雞近日接連被偷。（記者陳建志翻攝）

    台中市民飼養的火雞近日接連被偷。（記者陳建志翻攝）

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