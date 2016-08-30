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〈中部〉偏鄉童沒好鞋穿 海豚姐發起行善

2016-08-30

〔記者歐素美／台中報導〕前柔道國手李幸容向媽祖發願行善，有次在機場見屏東地區偏鄉學童出國比賽卻沒像樣的鞋子，開始發起募鞋行動，已捐出兩千多雙運動鞋給屏東偏鄉學童，捷森巴士、豐原分局頂街派出所員警也響應捐款，昨出動兩輛巴士載送運動鞋、運動服、書籍、生活用品等物資，南下屏東送愛心。

李幸容經營海豚假期旅行社，朋友稱她「海豚姐」。廿年前因媽媽洗腎向鎮清宮媽祖發願行善，以旅遊兼作愛心方式，捐旅行社所得，去年，她在機場巧遇準備出國比賽的屏東地區小國手，見他們沒有像樣鞋子可穿，小國手卻說，「老師說我們聲音就贏別人了，打赤腳也行。」讓她很感動，開啟募鞋，並在臉書成立「連結城鄉情．愛心美好團」。

頂街派出所所長白喬維因舉辦員工自強活動，獲知海豚姐行善理念，員警紛紛捐款或捐出破案獎金響應，甚至有熱心員警利用公餘，親自買鞋送到偏鄉；捷森巴士總經理徐嘉慶今年七月也加入行善行列，壓低車資讓旅行團容易成行，且出車每趟每天捐五百元，並號召司機捐出一半退佣。

張晏瑩是海豚姐好友，也是「連結城鄉情．愛心美好團」副團長，她說，受好友義行感動，沒錢就出力；家住清水的陳玉蓮透過臉書獲知海豚姐善行，不僅家族旅遊都找海豚姐，目前也是「連結城鄉情．愛心美好團」志工。昨警民合作共募集一六八雙運動鞋、卅套運動服及六百多包白米、麵、醬油等物資，分送屏東縣丹路國小足球隊等十所偏鄉學校，並嘉惠獨居老人。

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  • 頂街派出所員警與「連結城鄉情．愛心美好團」合作，送物資到偏鄉。（記者歐素美攝）

    頂街派出所員警與「連結城鄉情．愛心美好團」合作，送物資到偏鄉。（記者歐素美攝）

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