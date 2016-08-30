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〈中部〉靜宜家長大學日 也有寶可夢活動

2016-08-30

〔記者張軒哲／台中報導〕各校陸續開學，靜宜大學新生也陸續報到，不少家長到校了解，今年該校家長大學日很特別！應用化學系規劃「校園寶可夢通關活動」，讓新生與家長透過生活、趣味、互動的探索活動，在捕捉寶可夢過程中，認識所學專業、實驗儀器、上課教室及系所老師。

手機遊戲精靈寶可夢蔚為風潮，靜宜大學為了讓家長大學日更為有趣，應用化學系在系上設置「校園寶可夢通關活動」，讓家長跟學生不用滑手機，也能到系上角落抓寶可夢，場面熱鬧，笑聲連連。

靜宜大學主任秘書鄧嘉宏指出，今年共錄取約二千六百名新生，期望藉由家長大學日，讓家長實際到校，瞭解靜宜辦學理念、教學策略、校園生活、學習環境、輔導措施、軟硬體設備、住宿資訊及獎助學金等資訊。讓家長放心、新生安心的在靜宜大學求學。

靜宜大學家長大學日，由各系主任與老師進行系所簡介，並與新生家長進行座談，瞭解新生需求，同時回覆家長疑惑。家長紛紛提出住宿與交通相關問題；學生則對出國遊留學、系所選課、雙學位、社團等資訊有興趣。

除「校園寶可夢通關活動」，應用化學系也規劃創意生活、趣味化學實作課程，系主任吳仁彰說，期望藉由活動，讓家長與新生體驗生活中無所不在的化學魅力，同時增加學習動機與興趣。

台灣文學系主任賴松輝說，為提升學生競爭力，該系設立「五大課群」，並推動「台灣文學系、大眾傳播學系雙學位制度」，同時藉由建教合作，拓展就業及學科多元特色。台灣文學系新生舒子蓁的母親說，希望小孩未來四年，在靜宜優良的學習環境中，培養好品行，生活與學習能成長。

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  • 靜宜大學應用化學系規劃寶可夢通關活動。（記者張軒哲攝）

    靜宜大學應用化學系規劃寶可夢通關活動。（記者張軒哲攝）

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