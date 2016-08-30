〈中部〉國小搭寶可夢熱 神奇寶貝迎新
2016-08-30
〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕趕上最流行的寶可夢熱潮，台中市今年開學很「皮卡丘」！學校一日開學，中市有不少學校相中寶可夢老少咸宜，小學迎新不約而同走寶可夢風，祭出神奇寶貝迎新，讓學童入學時眼睛一亮，開心入學。
南屯區惠文國小一大早就出現皮卡丘、傑尼龜等神奇寶貝，學校四名行政主任扮神奇寶貝讓學童開學就體驗尋寶、抓寶樂趣，校長曾金美則是以美麗的皇后現身，讓小一學童驚喜入學，除有寶可夢外，惠文另安排新生敬師奉茶儀式，讓學童在現代與傳統並蓄的氣氛中開始學習之路。
神奇寶貝也出現在西區大勇國小、西屯區大仁國小、東區台中國小、北屯區仁美國小等，大勇國小校長鄭國男說，盼藉學童喜歡的卡通圖案，吸引小朋友的目光，期許學童發揮好奇心，積極找尋校園中的好寶貝和知識交朋友。
大仁國小則是將神奇寶貝球變成「大仁寶貝球」，結合抓周的概念，校長劉美芬說，盼學生投出大仁寶貝球從大仁國小的特色課程之中，找出最愛及知識的寶藏。
仁美國小則是有「仁美寶可夢」，學童將彩球丟進健康、快樂、尊重、關懷、創新、卓越等精靈籃中，象徵著收服這些能力精靈，校長張永雄盼學生均能養成多元能力。
大里區崇光國小也有皮卡丘迎新，校長趙景惠也一早就拿著糖果站在校門口發給學童，降低新生的緊張、生疏感。
也有學校推不同迎新風格，西屯區惠來國小校長謝秀娟等人扮蝴蝶仙子，為新生佩掛彩蝶項鍊，象徵新生入學後就像毛毛蟲蛻變成蝴蝶，精彩學習生涯即將展開。
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