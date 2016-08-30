〈中部〉中市數位治理局 明年1月成立

2016-08-30

〔記者張菁雅／台中報導〕為提升數位服務品質，市府將在明年一月成立「數位治理局」，負責市政資訊整體規劃與推動、物聯網與寬頻網路基礎建設、市民卡服務整合等業務。數位治理局不設局長，而稱「資訊長」，首任資訊長將由蕃薯藤創辦人之一的蕭景燈擔任。

資訊中心升級 規劃整體資訊科技政策

資訊中心主任黃惠敏昨天在市政會議專案報告數位治理局籌備進度，她表示，去年市府資訊系統諮詢會議、智慧城市大挑戰IBM團隊分別建議提升資訊中心為一級機關，由資訊長帶領人員，執行市長政策、擘劃整體資訊科技政策；目前市府已將資訊中心組織編制修訂送人事處，將新增十八名員額，目標是一○六年一月成立數位治理局。

林佳龍聽取報告後表示，數位治理局的成立在國內可說是創舉，絕不能只是「放大版的資訊中心」，而是台中市政府為加速打造智慧城市，因應時代趨勢，所做的積極變革；數位治理局任務也不只是系統發展、主機建置等事項，更肩負創新服務應用、資訊整合、民間產業合作、促進跨域媒合的任務與使命。

蕭景燈任資訊長 為蕃薯藤創辦人之一

林佳龍強調，數位治理局首長不稱「局長」，而是「資訊長」，主要因為資訊是跨單位進行，必須加強市府各機關間資訊的橫向溝通、協調、整合及業務推動，以加速落實台中智慧城市的發展願景。

而首位數位治理局資訊長預定人選為蕭景燈，他曾與工作夥伴打造第一個中文WWW搜尋引擎，也與陳正然、吳俊興等人共同創立蕃薯藤數位科技公司，並曾參與中研院的「台灣數位典藏與數位學習國家型計畫」。

在數位治理局尚未正式成立前，林佳龍請蕭景燈先擔任籌備處執行長。此外，市府也將成立「智慧城市推動委員會」，由林佳龍主持，並邀請中興大學資工系主任廖宜恩擔任共同召集人。