〈中部〉高鐵台中站抓違規載客 運將拉白布條

2016-08-30

〔記者陳建志／台中報導〕高鐵台中站特約排班計程車和巡迴排班計程車因載客多次發生衝突，鐵路警察局、烏日分局為解決違規載客亂象，從上週開始進行勸導，並從昨天起派員警站崗強力取締，不過此舉引起巡迴排班計程車不滿，昨天下午二、三十位運將拉起「還我生存權」的白布條，站在高鐵台中站七號出口表達訴求，員警獲報到場警戒，引起國內外旅客側目，司機經溝通答應撤下白布條協調，員警則強調依法行事。

巡迴排班計程車 盼如過去攬客

高鐵台中站長期有計程車違規攬客，破壞高鐵站行車秩序，尤其高鐵特約排班計程車和巡迴排班計程車，前者在一樓七號出口東側載客，後者則在南側載客，之前雙方因拉客糾紛已經多次發生衝突，直到上週經協調雙方才答應都退回原本的排班區。

鐵路警察局、烏日分局為了恢復高鐵台中站行車秩序，遏止違規攬客的行為，上週五起進行為期三天的勸導，並從昨天開始全天候派出員警在二樓乘車大廳外，以及一樓接客區站崗取締，一整天下來並未開出罰單。

不過員警強力取締的做法，卻引起巡迴排班計程車不滿，昨天下午二、三十位計程車司機拉起「壟斷市場」、「還我生存權」、「懇請財團讓我養兒育女」的白布條，站在高鐵台中站七號出口南側表達訴求，經員警和司機溝通才暫時答應撤下白布條進行協調。

參加抗議的計程車司機表示，過去可以在七號門外攬客，現在卻不行，因高鐵特約排班計程車的乘車位置就在七號出口正對面，位置本來就較明顯，現在又限制他們不能往前攬客，希望恢復讓他們在過去的位置上攬客。

警方：昔日已違法 現依法行事

鐵路警察局台中分局長羅俊雄表示，巡迴排班計程車依規定就是不能下車離座攬客，過去的行為已經違法，目前只是依法行事，將屬於旅客的通行空間還給旅客，並希望高鐵公司和台中市政府能針對計程車排班載客位置重新規劃，避免雙方衝突狀況一再出現。

烏日分局長林文貴也說，高鐵台中站是台中門面，會繼續依法取締違法行為，至於排班位置是否恰當，需要市府和高鐵公司進行檢討。