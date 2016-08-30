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〈中部〉3國小無新生 港源祭孔奉茶迎新

2016-08-30

〔記者陳鳳麗／國姓報導〕昨日是開學日，縣內有國姓鄉南港等三國小因新生不足三人而首度無小一新生，南港國小附近的港源國小則剛好有成班的三名新生，昨以祭拜孔子、向師長奉茶、送束脩等禮，教導新生尊師重道。

南投縣府教育處新學年規定新生若不足三人無法成班，包括國姓鄉南港、竹山鎮秀林和鹿谷鄉和雅等三所國小，昨日開學沒有新生，頗感悵然。

有八所國小正好有三名新生，達到成班規定，國姓鄉港源國小昨由校長邱國峰帶著全校師生迎接「珍貴」的三名新生，並安排祭拜孔子禮、敬師奉茶和送束脩禮等儀式。

祭拜孔子禮由師生一起拿香向孔子像敬拜，隨後由三名新生向校長、導師及其他老師奉茶，再由新生向師長送上肉乾和蒟蒻當束脩，校長則回贈蔥、蒜、芹。

邱國峰表示，三名新生一人是在地生，一名是家長返鄉工作，另一名是學校老師的孩子，為提升三名新生的競爭力，全校老師將以家教方式，盡量以一對一方式教會學生，同時要學客語並通過認證。

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