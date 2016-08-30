〈中部〉不營業又欠租 集集驛站挨批擺爛
2016-08-30
〔記者劉濱銓／南投報導〕集集鎮市區觀光門面集集驛站，縣府標租委外經營後，廠商遲未進駐營業，近日又傳出廠商近二個月沒繳租金，是否有意經營引發議論，商圈業者抨擊廠商簡直就是擺爛，表示不管未來要做什麼用途，只希望趕快開門營業，不要讓偌大驛站變成蚊子館，影響商圈形象。
縣府︰再不繳就走上解約重標
集集驛站自二月標租委外經營後，幾乎沒有開門營業，大門深鎖超過半年，附近商家說，好好一個驛站不營業，真的非常可惜，以前做遊客中心門庭若市，現在遊客路過只能吃閉門羹，希望公部門能設法解決，輔導業者或讓公所協助代管，至少也讓內部的廁所、飲水機可供遊客使用，多少能吸引人潮。
縣府財政處公有財產科則表示，驛站今年下半七至十二月的租金，廠商確實已拖遲近二個月，若九月再不繳清，就超過展延二個月的期限，恐會構成違約，而廠商宣稱是因內部有漏水，若不能和一旁相接的農會展售中心一起整修，只會治標不治本，加上股東意見不一，才遲遲沒有進展，現在就看廠商是否能依約繳租，否則就將走上解約重標一途，未來標案也會加註營運但書，避免類似情況發生。
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