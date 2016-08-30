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〈中部〉抓寶、闖關玩遊戲 9646小一生入學

2016-08-30

〔記者張聰秋、陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕該收心了！昨天是高中職以下各級學校開學日，不少學校為迎接小一新生，設計五花八門的迎新活動，既讓校園恢復「人氣」，更讓初到陌生環境的小一新生不會感到無聊。

今年入學新生人數少，全縣小一新生人數才九六四六人，其中，大湖國小、復興國小、潭墘國小、路上國小的新生入學人數各只有三人。

芬園鄉文德國小的「迎新抓寶、一個都不能少」迎新闖關，由高年級學長姊分別扮演寶可夢怪物，躲藏在校園角落，再由老師帶著一年級新生邊「逛」校園、邊「抓寶」，從遊戲中去除對陌生環境的恐懼。

彰化市忠孝國小「閱讀起步走」新生贈書活動，穿插「心之祈願」活動，有小朋友在祈願卡寫「希望跟新朋友變成好朋友」，也有小朋友希望老師不要太兇。

彰化市南興國小有六十六位新生，校方設計五道闖關關卡，透過掃地、學做資源回收、幫長輩穿襪子，象徵小朋友長大了可獨立上學。

員林市員林國小由消防人員進行消防安全教育，校長李遠筕、家長會長羅達仁，扮成蜘蛛人和蟻人，拉著繩索從天而降，引起全場三○○名新生興奮驚呼。

此外，昨天開學首日，縣議員賴清美就接獲和美鎮家長反映「學校營養午餐太清淡了」，賴清美說，菜色是「白米飯、三杯百頁、紅蘿蔔炒蛋、青菜、枸杞冬瓜湯」，難怪學童會吃不下飯；縣府教育處長林明裕強調，這是由中央廚房供餐，營養均衡，每天菜色都有不同變化，應該長期觀察，並非單日就下結論。

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  • 芬園鄉文德國小的小朋友，拿著時下熱門的寶可夢汽球大玩闖關遊戲，開心不已。（圖由學校提供）

    芬園鄉文德國小的小朋友，拿著時下熱門的寶可夢汽球大玩闖關遊戲，開心不已。（圖由學校提供）

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