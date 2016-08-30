〈中部〉抓寶、闖關玩遊戲 9646小一生入學
2016-08-30
〔記者張聰秋、陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕該收心了！昨天是高中職以下各級學校開學日，不少學校為迎接小一新生，設計五花八門的迎新活動，既讓校園恢復「人氣」，更讓初到陌生環境的小一新生不會感到無聊。
今年入學新生人數少，全縣小一新生人數才九六四六人，其中，大湖國小、復興國小、潭墘國小、路上國小的新生入學人數各只有三人。
芬園鄉文德國小的「迎新抓寶、一個都不能少」迎新闖關，由高年級學長姊分別扮演寶可夢怪物，躲藏在校園角落，再由老師帶著一年級新生邊「逛」校園、邊「抓寶」，從遊戲中去除對陌生環境的恐懼。
彰化市忠孝國小「閱讀起步走」新生贈書活動，穿插「心之祈願」活動，有小朋友在祈願卡寫「希望跟新朋友變成好朋友」，也有小朋友希望老師不要太兇。
彰化市南興國小有六十六位新生，校方設計五道闖關關卡，透過掃地、學做資源回收、幫長輩穿襪子，象徵小朋友長大了可獨立上學。
員林市員林國小由消防人員進行消防安全教育，校長李遠筕、家長會長羅達仁，扮成蜘蛛人和蟻人，拉著繩索從天而降，引起全場三○○名新生興奮驚呼。
此外，昨天開學首日，縣議員賴清美就接獲和美鎮家長反映「學校營養午餐太清淡了」，賴清美說，菜色是「白米飯、三杯百頁、紅蘿蔔炒蛋、青菜、枸杞冬瓜湯」，難怪學童會吃不下飯；縣府教育處長林明裕強調，這是由中央廚房供餐，營養均衡，每天菜色都有不同變化，應該長期觀察，並非單日就下結論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
中市數位治理局 明年1月成立
為提升數位服務品質，市府將在明年一月成立「數位治理局」，負責市政資訊整體規劃與推動、物聯網與寬頻網路基礎建設、市民卡服務整合等業務。數位治理…
網友回應
熱門新聞
- 不用猜了 蘋果公布iPhone 7在9月7日發表
- 離奇車禍變槍擊 埔里知名礦泉水員工疑遭尋仇
- 夏普盼與日本顯示器開發OLED 力抗三星
- 陳怡蓉北海道拍婚紗 回味薰衣草相戀原點
- 外媒頻指是血汗工廠 和碩駁每週只做60小時
- 社論》請教國防部兩個基本問題
- 老爹534轟 衝上史上第18
- 立院913開議 林全施政報告
- 誣告朴有天性侵 3嫌被起訴
- 天外傳來強烈訊號 引起外星生命聯想
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 日人募資救街貓 貨櫃打造貓庭院
- 外籍看護工換雇主 原雇主須協助轉換
- 內政部提案修法 女性也可為祭祀公業繼承人
- 劉樂妍風波再燒！25歲女星遭指「陪睡成功」喊告
- 劉青雲搞笑耍鞭逗樂彭于晏
- LINE「還好沒內射」男被8煞打到昏迷
- 不想上國中 兄當妹面跳樓亡
- 08/30 各報重點新聞一覽
- 證券行情表、證券表格
- 衛武營藝術祭 推百場演出
- 台鐵協商中 秋節車票明如期開賣
- 自由廣場》尊嚴
- 歐盟擬草案 ：轉載媒體新聞 Google等要付費
- 葉倫鬆口升息 亞幣應聲全倒
- 霍亂來亂 今年病例創5年新高
- 《大學生了沒》收攤 KID吳怡霈不散
- 毒蟲拒檢高速蛇行 撞飛騎士
- 保護學童安全 將推動「安心走廊」
- IS自殺攻擊 葉門募兵中心71死
- 房市盤整 買方觀望 吳當傑籲建商降價
- 中韓卡位 我南向投資、出口雙跌
- 北檢九月增設重大刑案組 兼辦肅貪
- 〈單身拼圖〉由衷的稱讚 捕獲情場浪子
- 胎紋合不合格 看一塊錢就知道
- 【台語時間】 劉靜娟／講「老」
- 華府最大台灣智庫ＧＴＩ 9／14成立
- 《台股青紅燈》狼來了的聯準會
- 九三軍人節》小英鼓勵國軍 穿軍服逛街
- 國民黨廉委會延攬馬閣員 黨內批：從鏡中找人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉抓寶、闖關玩遊戲 9646小一生入學
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分