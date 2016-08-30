〈中部〉松喬神父百歲冥誕 週六辦愛心市集

2016-08-30

〔記者廖淑玲／虎尾報導〕為紀念若瑟醫院創院老爹松喬神父百歲冥誕，院方昨天起推出一系列溫馨活動，在醫院大廳展出舊照片、文物、獎牌和老爹使用過的醫材，本週六還有音樂會與愛心市集，追念松喬的精神與足跡。

一九一六年在比利時出生的松喬，一九五五年應天主教嘉義教區聘請來台，在虎尾創立若瑟醫院並擔任院長超過四十年，帶領醫院由診所升格為區域教學醫院，終其一生貢獻雲林，二○○七年病逝。

為緬懷松喬透過醫療服務照顧雲林人所付出的心血，院方昨天起舉辦一系列紀念活動，在醫院大廳展出他的舊照片、文物、獎牌和他使用過的醫材，還有故事志工為病患及家屬分享松喬生前的小故事，大人小孩都聽得津津有味。

另外由虎尾驛、岸棧、春天曉舖和語之音樂坊等愛心店家發起的愛心義賣會，即將在本週六（九月三日）以音樂會方式推出愛心市集，歡迎大家捐贈各項物資可送至虎尾驛統一處理。

虎尾驛館長吳麗春強調，當天義賣活動將同時在虎尾糖廠同心公園旁岸棧和土庫故事館舉辦，還有美妙的音樂會，歡迎大家一起來共襄盛舉。