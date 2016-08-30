〈中部〉單行道改雙向通行 市府評估
2016-08-30
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕出身嘉義的網路紅人蔡阿嘎，曾把「單行道可以逆向行駛」，作為如何分辨嘉義人的指標之一，嘉義市長涂醒哲曾在議會答詢時，宣示會針對市區內十七條限制性道路做整體評估，副市長侯崇文本月中在市務會議上，裁示由交通觀光處對於路幅夠寬的限制性道路恢復雙向道作研究，以民權路先行探討；交觀處長鄭君健昨說，會找專家學者研商及蒐集意見，最快兩個月內提出評估報告。
鄭君健強調，嘉義市區內的住商混雜情況普遍，考量民眾的習慣改變非一蹴可幾，除請教專家學者意見，參考外縣市經驗，仍會聽取當地及周邊商家、住家意見，至於會不會試辦？或形成政策推動？目前言之過早。
市議員蔡文旭去年六月在議會總質詢時，引用蔡阿嘎對嘉市限制性道路的觀察，指出如國華街，開車從民族路要轉入時，路口被逆行的機車占滿，根本轉不進去，還有人騎機車跟在貨車後面，貨車到路口轉彎，卻被逆向機車追撞，險象環生。
此外，屢有外地人來嘉義市常跟著機車誤闖單行道，而嘉義子弟到外地求學工作，也常誤以為外縣市的單行道也能逆向騎機車進入，實則違規。
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