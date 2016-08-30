| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉單行道改雙向通行 市府評估

2016-08-30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕出身嘉義的網路紅人蔡阿嘎，曾把「單行道可以逆向行駛」，作為如何分辨嘉義人的指標之一，嘉義市長涂醒哲曾在議會答詢時，宣示會針對市區內十七條限制性道路做整體評估，副市長侯崇文本月中在市務會議上，裁示由交通觀光處對於路幅夠寬的限制性道路恢復雙向道作研究，以民權路先行探討；交觀處長鄭君健昨說，會找專家學者研商及蒐集意見，最快兩個月內提出評估報告。

鄭君健強調，嘉義市區內的住商混雜情況普遍，考量民眾的習慣改變非一蹴可幾，除請教專家學者意見，參考外縣市經驗，仍會聽取當地及周邊商家、住家意見，至於會不會試辦？或形成政策推動？目前言之過早。

市議員蔡文旭去年六月在議會總質詢時，引用蔡阿嘎對嘉市限制性道路的觀察，指出如國華街，開車從民族路要轉入時，路口被逆行的機車占滿，根本轉不進去，還有人騎機車跟在貨車後面，貨車到路口轉彎，卻被逆向機車追撞，險象環生。

此外，屢有外地人來嘉義市常跟著機車誤闖單行道，而嘉義子弟到外地求學工作，也常誤以為外縣市的單行道也能逆向騎機車進入，實則違規。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
中市數位治理局 明年1月成立

為提升數位服務品質，市府將在明年一月成立「數位治理局」，負責市政資訊整體規劃與推動、物聯網與寬頻網路基礎建設、市民卡服務整合等業務。數位治理…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈中部〉單行道改雙向通行 市府評估


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.