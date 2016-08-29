〈南部〉〈消費起糾紛〉酒客不爽 火燒酒店
2016-08-29
〔記者陳賢義／台東報導〕台東廖姓男子前晚至市區一家酒店尋樂，疑因消費糾紛與酒店員工發生衝突而心生不滿，昨日凌晨偕鄭姓友人潑灑汽油縱火，酒店大廳及包廂外走道瞬間陷入火海，旁人見狀立即取出滅火器搶救及報案求援，所幸火舌未竄進包廂，沒有造成重大傷亡，僅廖、鄭2人因回火被燒燙傷。廖、鄭2嫌到案坦承不諱，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。
偕友人灑汽油縱火
這起酒店縱火案發生在昨日凌晨3時許，廖嫌因與酒店員工發生口角而心生不滿，離開酒店後就偕鄭嫌前往市區新生路一間加油站購買汽油，隨後直奔酒店縱火，得逞後共乘機車逃逸。熊熊烈火瞬間蔓延，波及酒店門口、大廳、走道等處，酒店員工見狀，立刻疏散酒客，取出滅火器搶救及撥打119報案，警消人員趕抵，迅速撲滅火勢。
犯行「全都錄」，警方循線緝逮，廖、鄭2到案坦承不諱，不約而同供稱頭部曾受傷，有經常性失憶的問題，對於犯行已經有些許錯亂與淡忘，企圖卸責，警訊後被依公共危險罪嫌移送東檢偵辦。
台東警分局長陳膺方表示，廖、鄭2嫌不顧店內仍有酒客消費，執意縱火，所幸未造成重大傷亡；籲民眾處理個人恩怨應冷靜以對，循正當途徑解決，避免因一時衝動造成無法彌補的傷害。
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