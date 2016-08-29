〈南部〉ㄇㄚˊ幾兔作者來訪：台灣文創缺經紀

2016-08-29

〔記者王捷／台南報導〕今年才剛大學畢業的YUKIJI（中譯：雪路），是近年竄紅的LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」插畫家，昨日第一次到台南，在新光三越西門店與粉絲見面，創作出的「ㄇㄚˊ幾兔」療癒眾多粉絲，臉書粉專獲得卅六萬人次按讚，甚至遠赴日本接受LINE公司採訪，YUKIJI說，日本的文創環節完整，相較台灣的文創環境較不友善，其實台灣最缺的就是藝術經紀人。

今年廿出頭、從小就愛畫畫的YUKIJI說，就讀日文系，就拿日文名字YUKIJI當筆名，不過因為有點難念，所以好友都叫她「ㄇㄚˊ幾」，大三那年因為看到學姊養的兔子，才催生「ㄇㄚˊ幾兔」，當時只是在紙上畫出來，然後剪下來送給朋友，直到LINE開放貼圖創作時，才展開她的貼圖插畫家生涯。

YUKIJI的父母看見女兒沒畢業就創業，鼓勵她繼續創作，不過熟悉日本文創的YUKIJI說，台灣的環境，對年輕人的創意很不友善，日本的文創產業環節很完整，從開發作者、出版到宣傳廣告都有相關產業，所以作品紅得很快，比如說熊本熊就是很好的例子，但是在台灣還要自己宣傳、毛遂自薦，插畫家沒辦法好好專心創作。

YUKIJI的母親說，其實台灣缺乏的是發掘藝術家的藝術經紀人，如果是有特定立場的經紀人，反而會限制創作的自由。

昨日YUKIJI到新光三越與粉絲見面，現場來了一百多人，開放五十位幸運兒簽名，YUKIJI說，未來會好好工作，把重心放在角色創作上。