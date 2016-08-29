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〈南部〉單親媽助單親媽 45年扶持458人

2016-08-29

〔記者王涵平／新營報導〕「單親媽的心情我懂，要堅強、好好教育子女」，陳楊麗蓉今年首度結合南、北台南家扶，昨日頒贈慰問金給十位單親媽媽，鼓勵她們樂觀面對困境。

同為單親母親的陳楊麗蓉今年八十一歲，廿六歲時，先生因病過世後，獨自照顧兩名幼女，民國六十一年開始，針對北台南家扶扶助的單親媽媽關懷慰問，捐助每位媽媽一萬到三萬五千元不等的急難生活救助金，為持續慈善工作，九十六年捐出一千萬元，成立「寒梅社會福利慈善事業基金會」，四十五年來，已有四百五十八人受惠，捐助金額高達八百七十萬元。

今年首度結合南、北台南家扶中心，選出十位單親媽媽，希望單親媽媽都能化悲苦為力量，才不會讓別人看扁，樂觀面對生活，才能成為子女的榜樣。

北台南家扶推薦的是陳玉鑫（玉井）、陳淑芬（下營）、蘇盧嬌（佳里）、陳美艷（後壁）和黃慧慈（新市）。南台南推薦的是朱美足（安南區）、吳麗（東區）、孫銘華（北區）、許翠芬（安南區）和魏秀珍（安平區），陳楊麗蓉昨日一一致贈慰問金三萬五千元，並一起分享心情故事。

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  • 「單親媽的心情我懂，要堅強、好好教育子女」，陳楊麗蓉今年首度結合南、北台南家扶，頒贈慰問金給十位單親媽媽，鼓勵樂觀面對困境。（記者王涵平攝）

    「單親媽的心情我懂，要堅強、好好教育子女」，陳楊麗蓉今年首度結合南、北台南家扶，頒贈慰問金給十位單親媽媽，鼓勵樂觀面對困境。（記者王涵平攝）

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