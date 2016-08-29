〈南部〉《6尾就1斤》科技養草蝦 拿到第1張產銷履歷
〔記者蔡文居／台南報導〕台灣曾經是草蝦王國，如今已沒落，台江碩士漁民顏榮宏，利用科技及生態養殖，歷經三年努力，終於飼養出台灣史上第一隻有產銷履歷的本土大草蝦。
台江碩士漁民顏榮宏 努力3年
成大數學系、中山大學生技管理所畢業的顏榮宏，投入養殖業已十年，將傳統養殖導入科技管理，顛覆傳統的創新養殖方式，而有「台江科技漁民」之稱。
顏榮宏飼養的本土頂級草蝦，六尾一斤，每斤售價高達一千三百元，為一般草蝦的四倍高價，但因數量有限，有錢還不一定買得到，且先繳款卡位排隊才有貨，今年八月，他的本土大草蝦獲得農委會頒給的產銷履歷證明，為重建台江草蝦王國踏出第一步。
顏榮宏表示，過去台南台江是草蝦養殖王國，但因蝦類病毒肆虐，草蝦養殖已大不如前，目前台灣民眾所食用的草蝦大多為國外進口，而在台灣的草蝦養殖風險相當大，漁民也大多採混養方式，一般約卅尾斤或四十尾斤就收成。
吃健康苦螺長大 1斤1300元
他表示，草蝦對環境品質及抗生素、農藥殖殘留的要求十分高，非常不容易飼養，經拜訪專家學者並透過科技手段，以微生物製劑控制水底環境及學術界技轉的「電化學及電混凝過濾系統」，控制過濾環境中有害物質，水池長出健康的「苦螺」，大草蝦吃了這些天然食物來源，個個身強體壯，而且今年八月獲得全國第一張草蝦養殖履歷，隻隻都有身分證，可以追溯來源，讓民眾吃得更安心。
顏榮宏說，草蝦是與龍膽石斑混養，因草蝦不好養，一公頃魚塭才放養約五萬尾，育成率僅約十到廿五％。一般草蝦當辦桌食材，必須廿尾斤才能上桌，但他養的草蝦可達到六尾一斤，這已是陸地養殖的最大極限。
他說，由於政府官員一直認為台灣養不出大草蝦，擔心可能是進口冒充，經實地了解，加上一再爭取及努力，今年八月終於拿到第一張本土大草蝦的產銷履歷證明，多年來的辛苦，總算沒有白費。
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標題：〈南部〉《6尾就1斤》科技養草蝦 拿到第1張產銷履歷
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