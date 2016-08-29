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〈南部〉台南首創 小二英語課全英語教學

2016-08-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕開學了！南市二○九所小學，自新學年上課開始，小學二年級二節英語課都以全英語教學，創下全台各縣市小學教育之先，推動英語二官語政策向下扎根任務。

70％英語上課 30％中文輔助

此外，英語教育向下延伸至小學一年級開始，初步有四十所小學打頭陣，也自這學年開始，教小朋友「講AＢＣ」。

教育部規定小學三年級才上英語課，市府為推動英語二官語政策，上學年度就向下延伸自小二開始上二節英語課，其中一節課是全英語教學，已創全台先例，今年新學年再擴大二節都是全英語教學。

教育局表示，由於小二英語課教材不用受到課綱規範，因此全英語教學可以彈性活潑，融入教室用語與日常生活會話，以簡易閱讀及「聽與說」為主，依「全英語教學」定義，教師上課使用英語比率七十％以上，三十％使用中文輔助教學就行，達到潛移默化教學效果。

教育局表示，配合英語教育向下扎根計劃，今年招聘甄選三百廿二位教師，其中六十七位是英語教師，充實師資人才，而且已舉辦教師英語培訓，全市約五百位英語教師投入，教學師資足夠。

40所小學 小一開始上英語課

至於這學年度開始英語教育向下延伸至一年級 ，採漸進式，安排一節英語課，不限全英語教學，都會或偏鄉區共有四十所小學加入行列。

教育局表示，小一英語教學不受課綱規範，教材形式多元，包括繪本、歌曲韻文、坊間補充教材或線上多媒體網站都行，教學能力指標，讓小朋友能聽辨廿六個字母、聽懂常用的教室用語及日常生活用語，可以吟唱簡易的英文歌謠韻文或聽懂繪本故事，增進學生對於不同語言文化的認識和尊重。

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  • 南市小學二年級二節英語課，這學期起採全英語教學。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市小學二年級二節英語課，這學期起採全英語教學。（記者洪瑞琴翻攝）

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