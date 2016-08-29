〈南部〉台南首創 小二英語課全英語教學
2016-08-29
〔記者洪瑞琴／台南報導〕開學了！南市二○九所小學，自新學年上課開始，小學二年級二節英語課都以全英語教學，創下全台各縣市小學教育之先，推動英語二官語政策向下扎根任務。
70％英語上課 30％中文輔助
此外，英語教育向下延伸至小學一年級開始，初步有四十所小學打頭陣，也自這學年開始，教小朋友「講AＢＣ」。
教育部規定小學三年級才上英語課，市府為推動英語二官語政策，上學年度就向下延伸自小二開始上二節英語課，其中一節課是全英語教學，已創全台先例，今年新學年再擴大二節都是全英語教學。
教育局表示，由於小二英語課教材不用受到課綱規範，因此全英語教學可以彈性活潑，融入教室用語與日常生活會話，以簡易閱讀及「聽與說」為主，依「全英語教學」定義，教師上課使用英語比率七十％以上，三十％使用中文輔助教學就行，達到潛移默化教學效果。
教育局表示，配合英語教育向下扎根計劃，今年招聘甄選三百廿二位教師，其中六十七位是英語教師，充實師資人才，而且已舉辦教師英語培訓，全市約五百位英語教師投入，教學師資足夠。
40所小學 小一開始上英語課
至於這學年度開始英語教育向下延伸至一年級 ，採漸進式，安排一節英語課，不限全英語教學，都會或偏鄉區共有四十所小學加入行列。
教育局表示，小一英語教學不受課綱規範，教材形式多元，包括繪本、歌曲韻文、坊間補充教材或線上多媒體網站都行，教學能力指標，讓小朋友能聽辨廿六個字母、聽懂常用的教室用語及日常生活用語，可以吟唱簡易的英文歌謠韻文或聽懂繪本故事，增進學生對於不同語言文化的認識和尊重。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
夜來愈熱 興達港情人碼頭瘋抓寶
以前門可羅雀 現在車水馬龍茄萣興達港情人碼頭因位置偏遠、交通不便，原本遊客人潮寥寥無幾，但全台掀起一股抓寶熱潮後，情人碼頭近來搖身一變成為抓…
網友回應
熱門新聞
- 台灣第一隻 碩士漁民養出6尾斤本土大草蝦
- 馬英九登頂玉山 山友爆：可能搭專車「偷呷步」
- 腸躁症拉不停 紓壓才能治本
- 台日足球今較勁 這回靠本土軍
- 中一中新校門像酒店? 評價兩極
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 徹夜喝酒 載4友人撞爛車
- 男人貧血 小心腸胃道出血
- 【書與人】我是飲食文化的學徒 － 焦桐談《蔬果歲時記》
- 中客團縮減業者喊苦 呂秋遠：中國不給去卻怪台灣政府？
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 連7場有打點 神全差3場平紀錄
- 強化離島防衛 日連五年奪島演習
- 兆豐案 徐光曦再赴救火 傳美方再罰及台金檢分行
- 外交部次長：新政府外交戰略 「讓台灣不可或缺」
- 《自由充電站》恢復係數
- 北市6成國中小校長想退休 傳因柯P推評核制？
- 義甲》多次錯過進球機會 國際米蘭遭巴勒莫逼和 （影音）
- 〈愛情這齣戲〉不論愛情或麵包 得不到的最珍貴
- MLB》川柏40轟出爐 金鶯挑戰全壘打王4連霸
- 謝淑薇、盧彥勳美網出戰 今日重要賽事預告
- 雄三飛彈誤射意外展現性能 傳美方也想買
- 外傳傅崐萁年底請辭？ 妻徐榛蔚可能接棒選花縣長
- 國小迎新搭寶可夢熱 學童樂開懷
- 不逼脫衣可存錢？把少女送藥桌賺要命錢
- 客運司機人才荒 業者祭80K 只57人填履歷
- 《新聞透視》球有問題 中職應該釋疑
- 黃明志爆拘留所黑幕 外勞疑染肺癆快咳死
- 審計部：行政機關疏忽 5年漏追10億押標金
- 山城逍遙遊─泰國拜城
- 小學即經歷同學癌逝 邵雨薇悔未及時道謝
- 白中與日、中學生交流 拓展國際視野
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 東北風稍增強 北部及東北部氣溫稍降
- 反制中國潛艦 我將購美先進重型魚雷
- 袁詠琳月收百萬 悄悄復合混血男友
- 肩關節卡卡痠痛 棘上肌炎愛上老師、油漆工
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government welcomes Vatican-China dialogue: official
- 自由廣場》律師的薪水重要嗎？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台南首創 小二英語課全英語教學
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分