〈南部〉慶祖父母節 祖孫金像比一比
2016-08-29
〔記者方志賢／高雄報導〕慶祝「祖父母節」，高市昨舉行祖孫三代臉金像獎頒獎，呂祥豪與爸爸、阿公三代都是雄中人，三人穿雄中制服一同現身，更顯出他們的相似度；安招國小葉沛慈的外公在她出生前就過世了，她把外公畫像畫在衣服上，全家人穿著出席，以表達對外公的思念。
每年八月的第四個星期日為「祖父母節」，高市府規劃「祖孫金像獎」選拔，並選出金像獎十名，每人獲頒客製化之祖孫三代公仔及獎狀。
高二的呂祥豪與爸爸呂文平、阿公呂信奉都是雄中人，為了參加這次活動，阿公也開心穿上祥豪的雄中制服合照；阿公說，他是雄中初中部畢業，當年家境不好，從高職雄商畢業後就到公賣局服務，工作四十年才退休。
爸爸呂文平是龍華國中理化老師，回憶當年擔任學校糾察隊，每天要把制服燙出三道摺痕；他說，祖孫三人平常相聚最愛挑戰象棋，假日則相約一起爬山，感情很好。
安招國小六年級的葉沛慈，與媽媽薛貴淑及手繪外公的畫像，三人鼻子、嘴巴及笑容最像了；葉沛慈的外公在她出生前就過世了，從小聽外婆訴說外公的趣事與生前點滴，她說，雖然還沒來得及認識外公，但總覺得外公一直在家人心中，她將自己與阿公的畫像畫在衣服上，覺得很有意義。
八歲的鐘言鎧來自警察世家，他的父親與阿公都是警察，阿公鐘長室十多年前從原高縣警局秘書室主任退休，爸爸鐘乙鈞則是高市橋頭分駐所警員，三人的眼睛與鼻子最像。鐘言鎧說，長大後希望像爸爸與阿公一樣當警察，有能力照顧別人，把壞人統統抓起來。
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