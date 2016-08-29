〈南部〉用實務談法律 新住民讚有幫助

2016-08-29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮戶所與鳳山第二戶政事務所昨天舉辦「新住民多元文化認知」講座，律師陳樹村生動活潑的講說，全場不時哄堂大笑，與會新住民直呼「太棒了」，對於適應在台灣的生活及了解法律很受用。

大寮及鳳山第二戶政轄區的新住民約有五千餘人，兩個戶政事務所聯合在大寮區公所舉辦講座，由具廿三年法官資歷的律師陳樹村主講新住民相關的婚姻與生活法律實務，有來自越南、印尼、泰國、中國、東加王國等兩百多名新住民及家屬參加。

陳樹村憑藉豐富經驗，講述新住民在台灣可能遇到的法律問題，包括產權、婚姻、稅務、強制責任險等，幽默風趣的演說方式，幫新住民很快進入狀況。

越籍新住民杜氏鸚嫁來台灣十一年，首次參加有關法律的講座，特地拉了十幾位朋友參加；她說，這個演講很有趣，讓她學到如何能好好地跟家人相處。

王麗嬌從印尼嫁來台灣已廿六年，她說，小孩子已經長大了，現在可以多多上課充實自己，還能交到朋友很快樂；越南華僑曾綿直說講得「太棒了」，這類生活實務課程對新住民很有幫助。

大寮戶所主任林江鴻說，新住民來台，最困難的是不了解母國與台灣生活文化和法律的差異，舉辦講座能協助她們儘快融入在台生活。大寮戶所還特別製作「新住民、心幸福」服務卡，提供生活適應輔導的諮詢窗口。