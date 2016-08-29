〈南部〉來去圖書館 高雄進館人次創新高
2016-08-29
花媽：高雄是有希望的文化綠洲
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市各圖書館去年進館人次逾兩千六百萬人次，較前年大幅成長廿六％；市長陳菊昨表示，感覺市圖新總館「變小了」，而高雄市不再是文化沙漠，而是有希望的文化綠洲。
陳菊進一步指出，高雄這些年來很不一樣，如果一個城市喜歡閱讀，將帶給城市更多轉變，她的市長任期「還有兩年多」，還有若干的夢，一定繼續努力。
陳菊昨下午出席高市圖新總館舉辦、國家文藝獎得主李敏勇新書發表與捐贈儀式，進場前看到館內人潮，對文化局、教育局長期推動閱讀成果很滿意。
她指出，當初文化局提案花十九億元蓋市圖總館，她評估經費太高而猶豫，經文化局長史哲勸說、一陣感動下同意，原以為總館夠大，現在看到好多人在看書、周遭又不斷蓋新大樓，感覺總館變小了！台下頓時一陣笑聲。
陳菊表示，看到很多人進圖書館真的很感動，高雄已不再是文化沙漠，而是有希望的文化綠洲。
高市圖說明，目前全市有五十九所圖書館（含總館），前年進館人次近一千八百萬，去年元月新總館開張後，全年進館人次達到兩千六百餘萬，大幅成長廿六％；今年至七月底累計也有一千五百餘萬人次進館，可望突破去年紀錄。
五十九館中，以新總館用量最大，平日約四千至六千人次，假日屢屢上萬，每月平均有十八萬人次。
館長潘政儀強調，現代圖書館不單是借、還書，還包括展覽、講座，甚至餐飲、觀光等功能，但一切都是閱讀的延伸，目的還是希望大家多看書。
昨捐贈新作《詩的世界》、《世界的詩》的本土詩人李敏勇認為，圖書館很重要，是國家文化象徵，經濟跟文化是國家重建的雙翼，少了一邊就不能飛。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
來去圖書館 高雄進館人次創新高
花媽：高雄是有希望的文化綠洲高雄市各圖書館去年進館人次逾兩千六百萬人次，較前年大幅成長廿六％；市長陳菊昨表示，感覺市圖新總館「變小了」，而高…
網友回應
熱門新聞
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 美網今晚開火 謝淑薇首戰莊佳容搭檔
- 勞團成員凱道集結 訴心聲
- 《新聞透視》球有問題 中職應該釋疑
- 許厝家長拒遷校 搭帳篷上課
- 冷眼集》台灣少個蘭德
- 小戴「球鞋門」效應 南韓羽壇「要真相」
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 「鎧文障礙」差1轟 也談「球變」
- 山城逍遙遊─泰國拜城
- 音樂劇《釧兒》 傳統唱到心坎裡
- 東北風提早南下 北台涼意似入秋
- 掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母
- 自由共和國》余杰／ 中華民國才是國民黨的「附隨組織」
- 拿女友賣身錢打電動 情侶警所撕破臉
- 反制中國潛艦 我將購美先進重型魚雷
- 連7場有打點 神全差3場平紀錄
- 經後下腹痛 中藥補氣緩解
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 3兄弟聯手 2004年搶下開發金
- 書劍集》兆豐銀行洩露的監理機密
- 兄弟各自精彩 陽岱鋼連4場敲安
- 波特蘭高球公開賽》62桿生涯最低 小潘衝第一
- 《東京觀察》王毅訪日「親善秀」 東海緊張依舊
- 猝死、中風、蜂螫 台中登山1天3意外 1死6傷
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 克島最美檢察總長 傳為普廷接班人
- 自由廣場》專做中國團 當然風險自負
- 「老老師」退而不休 考證照再回校支援
- 哥倫比亞叛軍 正式下令停火
- 建仔本季剋天敵 老爹5球死2次
- 黃明志爆拘留所黑幕 外勞疑染肺癆快咳死
- 刑案現場SOP… 假的
- 肩關節卡卡痠痛 棘上肌炎愛上老師、油漆工
- 〈旅遊的滋味〉沉醉米克諾斯島風光
- 全球僅兩名 我學生獲青少年人權英雄獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉來去圖書館 高雄進館人次創新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分