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〈南部〉來去圖書館 高雄進館人次創新高

2016-08-29

花媽：高雄是有希望的文化綠洲

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市各圖書館去年進館人次逾兩千六百萬人次，較前年大幅成長廿六％；市長陳菊昨表示，感覺市圖新總館「變小了」，而高雄市不再是文化沙漠，而是有希望的文化綠洲。

陳菊進一步指出，高雄這些年來很不一樣，如果一個城市喜歡閱讀，將帶給城市更多轉變，她的市長任期「還有兩年多」，還有若干的夢，一定繼續努力。

陳菊昨下午出席高市圖新總館舉辦、國家文藝獎得主李敏勇新書發表與捐贈儀式，進場前看到館內人潮，對文化局、教育局長期推動閱讀成果很滿意。

她指出，當初文化局提案花十九億元蓋市圖總館，她評估經費太高而猶豫，經文化局長史哲勸說、一陣感動下同意，原以為總館夠大，現在看到好多人在看書、周遭又不斷蓋新大樓，感覺總館變小了！台下頓時一陣笑聲。

陳菊表示，看到很多人進圖書館真的很感動，高雄已不再是文化沙漠，而是有希望的文化綠洲。

高市圖說明，目前全市有五十九所圖書館（含總館），前年進館人次近一千八百萬，去年元月新總館開張後，全年進館人次達到兩千六百餘萬，大幅成長廿六％；今年至七月底累計也有一千五百餘萬人次進館，可望突破去年紀錄。

五十九館中，以新總館用量最大，平日約四千至六千人次，假日屢屢上萬，每月平均有十八萬人次。

館長潘政儀強調，現代圖書館不單是借、還書，還包括展覽、講座，甚至餐飲、觀光等功能，但一切都是閱讀的延伸，目的還是希望大家多看書。

昨捐贈新作《詩的世界》、《世界的詩》的本土詩人李敏勇認為，圖書館很重要，是國家文化象徵，經濟跟文化是國家重建的雙翼，少了一邊就不能飛。

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  • 高市圖新總館假日總會湧進大批民眾看書。（記者王榮祥攝）

    高市圖新總館假日總會湧進大批民眾看書。（記者王榮祥攝）

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