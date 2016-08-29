〈南部〉高雄抓寶熱門景點 玩家報你知

2016-08-29

〔記者蘇福男／高雄報導〕熱門手遊《精靈寶可夢GO》（Pokemon Go）在台持續發燒，高雄地區不論都會或郊區，大小朋友有志一同瘋狂抓寶，記者根據各地玩家網友的回報，整理出高雄抓寶熱門景點，供廣大讀者按圖索驥。

各地玩家網友提供的高雄抓寶聖地，包括位於市區的愛河、蓮池潭、西子灣渡船頭、旗津半島、高美館、文化中心、高師大和平校區、中央公園、河堤公園、楠梓都會公園、福山公園、鐵道公園、新莊仔微笑公園、大東公園、左營高鐵車站、夢時代等。

郊區則有岡山河堤公園、茄萣區興達港情人碼頭、阿蓮區薦善堂、旗山區旗山糖廠和大社區觀音山金寶塔等。

玩家蘇培碩表示，高雄抓寶熱門景點大部分都集中在市區，阿蓮薦善堂因有三個補給站和道館，旗山糖廠則有皮卡丘出沒的巢穴，興達港情人碼頭至少有七、八個補給站，每天都吸引大批在地玩家前往抓寶。