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〈南部〉疑覓食卡廢輪胎 綠蠵龜死亡

2016-08-29

〔記者葉永騫／琉球報導〕海巡署第六海岸巡防總隊琉球新安檢所二十七日晚在小琉球港區執勤時，發現一隻綠蠵龜卡在廢輪胎內在海面漂流，可惜綠蠵龜已死亡多日，研判是覓食時被卡在廢輪胎造成死亡。

第六岸巡總隊執勤人員二十七日晚發現海上漂流有大型物品，直到近看才發現是一個廢輪胎，中間卡著一隻綠蠵龜，安檢人員立即駕駛救生艇前往救援，發現綠蠵龜已經死亡，於是先將綠蠵龜抬上岸，並聯繫屏東縣政府農業處及國立海洋生物博物館獸醫到場查驗。

經過丈量死亡的綠蠵龜身長約七十公分、寬約五十五公分，四肢腫脹，背甲有些許脆化剝落，而廢輪胎上佈滿了許多藻類及藤壺，初步研判綠蠵龜可能在覓食時被輪胎卡著無法動彈及換氣，最後導致死亡。

第六海岸巡防總隊表示，小琉球海域具有豐富的海洋生態，海洋垃圾對於海洋生物殺傷力相當大，必須加強清除並宣導不要再亂丟垃圾到海上，才能減少海中生物再被傷害。

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  • 海巡人員將綠蠵龜及輪胎拉近查看，發現綠蠵龜卡在廢輪胎中死亡。（記者葉永騫翻攝）

    海巡人員將綠蠵龜及輪胎拉近查看，發現綠蠵龜卡在廢輪胎中死亡。（記者葉永騫翻攝）

  • 海巡人員將綠蠵龜及輪胎拉近查看，發現綠蠵龜卡在廢輪胎中死亡。（記者葉永騫翻攝）

    海巡人員將綠蠵龜及輪胎拉近查看，發現綠蠵龜卡在廢輪胎中死亡。（記者葉永騫翻攝）

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