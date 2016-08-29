| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉不忍阿伯頂烈日拾荒 警花送斗笠

2016-08-29

〔記者陳賢義／台東報導〕九十元斗笠，愛心無價！台東成功警分局長濱分駐所女警黃雪綺巡邏途中，看見一位阿伯未戴帽子遮陽，頂著烈日在馬路上拾荒，當下想起父親告誡要多做善事，立刻自掏腰包購買斗笠和一瓶礦泉水，並將這份愛心送到阿伯手中，貼心叮嚀「日頭焰要注意防曬、補充水分」，老人家感動不已，「婉君」讚聲黃員不只幫助他人，也替自己積了福報。

「你看那個阿伯正中午的在撿回收，還沒戴帽子，我們去買一頂斗笠給他好不好？」巡邏途中看見拾荒阿伯未戴帽子，推著手推車在馬路上撿回收，黃雪綺霎時想起父親時常告訴她，要多幫助人、多做善事，轉身就跟同行的呂姓員警提議要買斗笠送阿伯，呂員爽快應答，但黃員突然遲疑，難為情的說「還是算了，我不會講斗笠的台語」，呂員聞聲哈哈大笑，當起小老師。

約莫五分鐘後，黃員拿著一頂全新的斗笠及一瓶礦泉水，出現在阿伯面前，叮嚀天氣熱要注意防曬、補充水分，隨後偕呂員離去，不打擾阿伯工作，只見老人家開心戴起愛心斗笠，笑容止不住。長濱分駐所表示，警專班卅一期畢業的黃雪綺平時就熱心公益，為人卻十分低調，總是默默行善不欲人知。

「當我需要的時候，適時的溫暖動作，往往是未來珍貴的記憶」、「她在行善的同時，不只幫助了他人，也替自己積了福報，被幫助的人心裡覺得溫暖，幫助人的心裡感到踏實，善良的好警察！」、「你們都讓我好感動哦！最美麗的風景就是您們，替老伯伯說謝謝你」，同事PO網分享黃員善舉，網友紛紛豎起大拇指讚聲。

廣告
  • 愛心警花黃雪綺自掏腰包送上斗笠，拾荒阿伯開心戴上。（記者陳賢義翻攝）

    愛心警花黃雪綺自掏腰包送上斗笠，拾荒阿伯開心戴上。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
來去圖書館 高雄進館人次創新高

花媽：高雄是有希望的文化綠洲高雄市各圖書館去年進館人次逾兩千六百萬人次，較前年大幅成長廿六％；市長陳菊昨表示，感覺市圖新總館「變小了」，而高…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：〈南部〉不忍阿伯頂烈日拾荒 警花送斗笠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.