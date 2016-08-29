〈南部〉今開學 台東災校復原未完成
2016-08-29
縣府：工區有區隔 不影響教學
〔記者黃明堂／台東報導〕今天開學日，台東縣七十三所受尼伯特風災的學校，尚未全部復原完成，有的學校尚未發包，但縣府教育處表示，教學不受影響，工區也有區隔以保障師生安全。
東海國中 復原進度不到五成
尼伯特風災受創最嚴重的東海國中，昨天仍是「鷹架林立」景象，但多數屋頂破瓦已清除，工人正忙著進行碎片清掃，該校整體復原進度雖不到五成，但教育處長劉鎮寧說，東海國中一般教室受災不大，具指標的是電腦教室，幾乎是像被炸彈炸過一樣，但目前完成復原，電腦設備也安裝了，可以正常授課。
劉鎮寧說，開學後，東海國中（見圖，記者黃明堂攝）仍須進行屋頂防水隔熱工程，操場跑道也待施作，要全部復原，可能會到明年一月。不過，這段期間，工區會有區隔。
劉鎮寧坦言，復原進度與原本預估有些微落差，主要因素包括工程設計圖無法立即完成，二是即使採議價發包，但未必馬上找得到廠商施作，三是是受到缺工缺料影響，雖然已經發包，但廠商還無法立即施作。另，依規定，災區學校重建可採限制性招標，直接找廠商議價，以加速工程進行，但部分學校總務單位擔心日後被審計單位糾正，堅持依公開發包程序招標，因此尚未完成發包。
教育處評估，學校復原無法在開學日全部完成，部分學校的工程金額超過一千萬元，還要報行政院公共工程會核定，所以時程會更晚，但這些工程，並不直接影響教學進行，例如豐田國小所需的是區掝排水工程，雖然還未發包，但不影響教學。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
夜來愈熱 興達港情人碼頭瘋抓寶
以前門可羅雀 現在車水馬龍茄萣興達港情人碼頭因位置偏遠、交通不便，原本遊客人潮寥寥無幾，但全台掀起一股抓寶熱潮後，情人碼頭近來搖身一變成為抓…
網友回應
熱門新聞
- 台灣第一隻 碩士漁民養出6尾斤本土大草蝦
- 馬英九登頂玉山 山友爆：可能搭專車「偷呷步」
- 腸躁症拉不停 紓壓才能治本
- 台日足球今較勁 這回靠本土軍
- 中一中新校門像酒店? 評價兩極
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 徹夜喝酒 載4友人撞爛車
- 男人貧血 小心腸胃道出血
- 【書與人】我是飲食文化的學徒 － 焦桐談《蔬果歲時記》
- 中客團縮減業者喊苦 呂秋遠：中國不給去卻怪台灣政府？
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 連7場有打點 神全差3場平紀錄
- 強化離島防衛 日連五年奪島演習
- 兆豐案 徐光曦再赴救火 傳美方再罰及台金檢分行
- 外交部次長：新政府外交戰略 「讓台灣不可或缺」
- 《自由充電站》恢復係數
- 北市6成國中小校長想退休 傳因柯P推評核制？
- 義甲》多次錯過進球機會 國際米蘭遭巴勒莫逼和 （影音）
- 〈愛情這齣戲〉不論愛情或麵包 得不到的最珍貴
- MLB》川柏40轟出爐 金鶯挑戰全壘打王4連霸
- 謝淑薇、盧彥勳美網出戰 今日重要賽事預告
- 雄三飛彈誤射意外展現性能 傳美方也想買
- 外傳傅崐萁年底請辭？ 妻徐榛蔚可能接棒選花縣長
- 國小迎新搭寶可夢熱 學童樂開懷
- 不逼脫衣可存錢？把少女送藥桌賺要命錢
- 客運司機人才荒 業者祭80K 只57人填履歷
- 《新聞透視》球有問題 中職應該釋疑
- 黃明志爆拘留所黑幕 外勞疑染肺癆快咳死
- 審計部：行政機關疏忽 5年漏追10億押標金
- 山城逍遙遊─泰國拜城
- 小學即經歷同學癌逝 邵雨薇悔未及時道謝
- 白中與日、中學生交流 拓展國際視野
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 東北風稍增強 北部及東北部氣溫稍降
- 反制中國潛艦 我將購美先進重型魚雷
- 袁詠琳月收百萬 悄悄復合混血男友
- 肩關節卡卡痠痛 棘上肌炎愛上老師、油漆工
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government welcomes Vatican-China dialogue: official
- 自由廣場》律師的薪水重要嗎？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉今開學 台東災校復原未完成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分