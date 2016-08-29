〈南部〉今開學 台東災校復原未完成

2016-08-29

縣府：工區有區隔 不影響教學

〔記者黃明堂／台東報導〕今天開學日，台東縣七十三所受尼伯特風災的學校，尚未全部復原完成，有的學校尚未發包，但縣府教育處表示，教學不受影響，工區也有區隔以保障師生安全。

東海國中 復原進度不到五成

尼伯特風災受創最嚴重的東海國中，昨天仍是「鷹架林立」景象，但多數屋頂破瓦已清除，工人正忙著進行碎片清掃，該校整體復原進度雖不到五成，但教育處長劉鎮寧說，東海國中一般教室受災不大，具指標的是電腦教室，幾乎是像被炸彈炸過一樣，但目前完成復原，電腦設備也安裝了，可以正常授課。

劉鎮寧說，開學後，東海國中（見圖，記者黃明堂攝）仍須進行屋頂防水隔熱工程，操場跑道也待施作，要全部復原，可能會到明年一月。不過，這段期間，工區會有區隔。

劉鎮寧坦言，復原進度與原本預估有些微落差，主要因素包括工程設計圖無法立即完成，二是即使採議價發包，但未必馬上找得到廠商施作，三是是受到缺工缺料影響，雖然已經發包，但廠商還無法立即施作。另，依規定，災區學校重建可採限制性招標，直接找廠商議價，以加速工程進行，但部分學校總務單位擔心日後被審計單位糾正，堅持依公開發包程序招標，因此尚未完成發包。

教育處評估，學校復原無法在開學日全部完成，部分學校的工程金額超過一千萬元，還要報行政院公共工程會核定，所以時程會更晚，但這些工程，並不直接影響教學進行，例如豐田國小所需的是區掝排水工程，雖然還未發包，但不影響教學。