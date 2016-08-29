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〈南部〉救部落文化 大學生前進德文「保種」

2016-08-29

咖啡產業壓縮原生種作物生存空間

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣人愛喝咖啡，近年屏東山頭跟著出現大片咖啡園，但咖啡產業卻壓縮了部落原生種作物的生存空間，部落文化逐漸消逝，高屏地區的十名熱血大學生，利用兩個月的暑假時間，進駐德文部落推動原生作物「保種計劃」，從一顆種子開始拯救部落文化。

駐村團隊說，沒有小米就做不出吉拿富，間接影響到搗米等傳統器具消逝，文化祭典就看不見部落的傳統食物，文化都受到影響，透過保種計劃，讓原生種作物的遺傳因子能夠持續重組與傳承，除了能延續部落文化，也可為全球糧食危機盡一份心力。

十名青年分別是來自屏科大水保系的洪揚、孔德璿、郭家銘，農園系的王丞峻、黃妍萱，森林系的曾雅欣、陳文峰、蔡群邗，木設系的吳振榮，與高雄第一科大營建工程系的舒仲川。

保種計劃總召洪揚說，這次保種計劃以油芒、黑藜、赤小豆、紅高粱，原生種的綠豆、黑豆、薑黃等為主，每種作物都在部落發揮自己的功能，像是部落長輩們感冒時多不吃感冒藥，而是把油芒煮成粥狀吃，以食補方式療癒，但油芒不僅越來越少人知，數量也急遽減少。

助種子育苗、生態路線規劃

德文社區發展協會指出，海拔逾八百公尺的德文部落，擁有得天獨厚的自然環境，近年咖啡產業與生態遊程皆遠近馳名，卻驚覺部落正面臨原生作物種子不足的挑戰。

駐村青年團隊表示，他們利用暑假駐村，期間協助了種子育苗、整地、生態路線規劃等，但開學後就必須離開德文，他們為保種計劃制定SOP，留給在地小學與村民，希望能拋磚引玉，把原生種食材、作物傳承下去。

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  • 青年來自高屏地區不同校系，各自發揮所長，希望延續部落種源與文化。（記者邱芷柔攝）

    青年來自高屏地區不同校系，各自發揮所長，希望延續部落種源與文化。（記者邱芷柔攝）

  • 青年團隊為部落的傳統作物油芒、紅高粱、赤小豆、原生種綠豆、大豆、薑黃等作物保種。（記者邱芷柔攝）

    青年團隊為部落的傳統作物油芒、紅高粱、赤小豆、原生種綠豆、大豆、薑黃等作物保種。（記者邱芷柔攝）

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