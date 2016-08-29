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〈台北都會〉「熊讚」進校園 推廣運動宣傳世大運

2016-08-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運超人氣吉祥物「熊讚Bravo!」前進校園囉！為推動校園運動風氣和響應體育署學校體育「SH150」政策，「熊讚Bravo!」在八月廿九日、一○五學年度開學這天，前往中山國小，和小朋友們擊「熊掌」迎接開學，向學生傳達養成規律運動的重要性，並邀請二○一七世大運網球選手張凱隆，跟中山國小體育班網球選手、網球隊小一新生進行傳承儀式，期勉傳承體育精神，同時宣傳二○一七世界大學運動會。

教育局表示，中山國小體育班在網球、體操等項目表現優異，特邀請熊讚到場參與開學日活動，一方面宣傳世大運，一方面鼓勵校園運動風氣。而體育署推動「SH150」政策，Ｓ代表Sports，Ｈ代表Health，主要希望養成學生每週在校運動一百五十分鐘方案，教育局說，透過辦理績優學校競賽、大下課時段等鼓勵學生運動，北市已有八成市立學校參賽，推動成效良好。

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