〈台北都會〉兒童新樂園推月票 平日無限暢玩

2016-08-29

〔記者謝佳君／台北報導〕兒童新樂園月票在手，平常日不限次數暢玩到底！台北市兒童新樂園九月一日起推出月票，週一至週五不限次數入園、入園後無限暢玩，分為單人月票兩百五十元或雙人月票四百五十元，四口小家庭一次至少就能省下四百元。

兒童新樂園表示，此次推出單人月票或雙人月票，購票日起卅日，限本人於有效期限內的平常日使用，除了不限次數入園、無限暢玩到底，還享園區商家折扣優惠，玩越多、賺越多。

以一家四口為例，父母帶兩個國小兒童到兒童新樂園，門票加上玩遍十三項遊具約需花費一千三百元（大人一人三百四十元，兒童一人約三百一十元），若購買兩套雙人月票，只要九百元，暢遊一趟就省下至少四百元，若週週來玩，後續還能省下月票錢，總計至少省下四千三百元。

另外，兒童新樂園首創預約功能APP也已上架，可預約熱門遊樂設施，大大省下排隊時間，加上月票優惠，讓暢遊兒童新樂園更省時又省荷包。園方也提醒，購買月票需持身分證件至園區遊客服務中心填寫申請單並拍照申辦，月票為記名票卡，售出概不退換，雙人月票則須兩人同時現場申辦。