〈台北都會〉開學「抓寶」正夯 醫師︰限制玩手遊時數
〔記者謝佳君、沈佩瑤／台北報導〕今天是高中以下開學日，經過兩個月暑期長假，不少學生還沉浸放假狀態，作息紊亂，尤其「寶可夢」手遊席捲，更是難分難捨。醫師建議，睡前一小時避免還在「抓寶」玩手機，影響睡眠，親子可針對手機遊戲約法三章；各校也有因應方式，包括到校後手機得關機、交由學校保管，或上課時間禁玩手機等。
睡前一小時 避免抓寶玩手機
全球掀起「寶可夢」旋風，今天開學，不少家長可能擔憂孩子晚上忙「抓寶」，導致晚睡，白天起不來，因而上學遲到、甚至拒學，課堂中也顯得焦慮、心浮氣躁。
台北市立聯醫松德院區兒童青少年精神科醫師蔣立德建議，家長應限制孩子玩手遊總時數，不宜將手機完全交給孩子，放任不理，且避免睡前一小時玩手機，否則仍會刺激腦部活動，影響睡眠，家長也可帶孩子從事其他活動，培養其他嗜好。
楊聰才身心診所院長楊聰財則認為，家長不需完全禁止孩子玩手機，親子也可約法三章，孩子平常專心上課、完成作業，假日可適時玩遊戲紓壓，但也不宜太晚出門，且應就近玩，確保安全。
到校關機、由學校保管
學校則各有一套因應方式。金華國小校長曾振富表示，學生可攜帶手機，但到校就必須關機，有需求才能使用，主要方便學生跟家長聯絡接送事宜。
龍山國中校長許珍琳說，新生訓練時以寶可夢為題材，請孩子省思優缺點，開學後會觀察學生的自律情形並採溝通處理，若一味禁止國中階段的孩子，有時候反而會激發學生想要突破禁忌，因此不會直接限制。
陽明高中則針對國、高中部有不同作法。校長洪金英說，高中部未限制禁帶手機，僅要求上課時禁止做跟學習不相關的行為，下課則不會特別要求不能玩，希望學生自律；國中部則由學務處保管手機，但仍會宣導手機使用方式，培養自律。
長假症候群 晚上睡不著白天愛睏
楊聰財也指出，不少學生暑假過後陷入「長假症候群」，作息鬆散，晚上睡不著，導致白天上課不專心、無精打采，「上課一條蟲、下課一條龍」，一直想著暑假快樂的事情，甚至恨不得趕快下課。建議孩子遇到這種狀況時，家長假日白天可多帶孩子運動出汗，夜晚有助睡眠。
蔣立德建議，如果孩子收心困難，大人除了約束孩子早點就寢，更要以身作則，陪同孩子早睡，幫助孩子回到常軌，早日進入上課和學習狀態，否則孩子獨自在房間可能輾轉難眠，甚至和手足聊天，調整作息的效果大打折扣。
楊聰財與蔣立德均提醒，學生通常開學一週後會逐漸調整收心，若一至兩週後不見改善，可先由學校人員介入輔導，若仍未緩解，可尋求醫療團隊提供專業協助。
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