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〈台北都會〉舞台劇早安主婦 聽障者看戲無障礙

2016-08-29

〔記者李雅雯／新北報導〕文化局將在下週三（九月七日）下午兩點於新北市立圖書館總館三樓演講廳舉辦新北市文學系列活動—文學讀劇，演出舞台劇《早安主婦》。為了協助聽障者融入演出，現場將提供「無障礙閱讀設施—聽打」服務，同步呈現視覺文字，幫助聽障者接收文字視覺訊息，即日起開放索票報名。

《早安主婦》為第五屆新北市文學獎「舞台劇本獎」首獎作品，舞台劇由作者宋厚寬和其劇團「台北海鷗劇場」演出。劇情講述一名家庭主婦在繁忙家務外，會在固定時間收聽廣播節目，享受屬於自己的小時光，漸漸地走進幻想迷宮中，反覆遊走在「虛擬」和「真實」間，在角色對話和爭論中呈現出荒誕氛圍。

文化局指出，演出當天現場將推出「無障礙閱讀」，演出時同步聽打口語，詳情可見文化局官方網頁。

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  • 文化局將在下週三（九月七日）下午兩點於新北市立圖書館總館三樓演講廳舉辦新北市文學系列活動－文學讀劇：《早安主婦》。（記者李雅雯攝）

    文化局將在下週三（九月七日）下午兩點於新北市立圖書館總館三樓演講廳舉辦新北市文學系列活動－文學讀劇：《早安主婦》。（記者李雅雯攝）

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