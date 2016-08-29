〈台北都會〉偏鄉小校拚招生 福連聘法文外師 柑林早餐、坐車免費

2016-08-29

〔記者俞肇福／新北報導〕面對學生數直直落，位處貢寮最邊界的福連國小推出海洋特色課程與窯烤PIZZA，甚至還有外師一週一次教法文；雙溪區的柑林國小則是推出營養早餐免費、上下學交通車免費接送與詩學吟詠特色課程，一切努力，希望爭取學生入學。

柑林國小校長吳瑞文說，學校學區早年有礦坑，當時因為開礦而定居的人口多，停止採礦後，大批人口外移就業，學生數快速萎縮；目前學校老師與校長主動拜訪學區內就讀幼兒園的學生家長，說明學生課程，爭取認同。

另外，學校還祭出免費營養早餐，解決雙薪家庭準備早餐的困擾；祭出九人座免費接駁交通車接送，希望能把在地的小孩給留住。

福連國小校長施智元表示，學校位於卯澳灣，是全台灣位置最東、海拔最低的一所學校。運動場看台下就是美麗的卯澳灣，前面迎海、後面環山，風景優美；校方積極發展學校濱海的特色，除了浮潛課程外，每年畢業生挑戰泳渡卯澳灣領取畢業證書，還有法文教學、插畫課程，為的就是吸引學生就讀。

雖然今年唯一新生不來，但農委會漁業署在卯澳灣推動栽培漁業，希望藉由漁村再生計畫，帶動地方轉型，成為觀光導向的漁村。這項計畫鼓勵十對年輕的父母，帶著孩子遷入定居，施智元說，這個計畫如果成功，福連國小學生數就不是問題。